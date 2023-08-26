استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس استرجاع سيارة كانت مسروقة من كلية الهندسة العسكرية بجزيرة عودة الحياة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

السيارة تابعة لكلية الهندسة العسكرية

قالت المديرية في بيان، أمس الجمعة، إن إحدى دوريات التابعة لقسم مرور عين زارة تمكنت من ضبط سيارة (نوع نيسان) من خلال منظومة الاستعلام الأمني وغرفة العمليات والسيطرة تابعة لكلية الهندسة العسكرية.

وذكرت المديرية أن «السيارة كان يقودها مواطن بأوراق ولوحات مزورة».

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واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السيارة، وجرت إحالتها إلى البحث الجنائي.