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ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة ونقلها إلى أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 12:10 مساء
ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة ونقلها إلى أجدابيا
السيارة المسروقة عقب ضبط المتهمين في بنغازي، 19 أغسطس 2023. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخصين، الأول سرق مركبة مواطن، والثاني اشتراها ونقلها إلى مدينة أجدابيا. 

وحسب بيان صادر عن المديرية، فقد وردت معلومات لأعضاء قسم التحريات العامة عن شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى القسم في واقعة سرقة مركبة قادم من مدينة أجدابيا باتجاه مدينة بنغازي. وجرى ضبط المتهم في كمين أعده أعضاء التحريات في منطقة القوارشة، والانتقال إلى القسم.

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المتهم اعترف بسرقة المركبة
وتبين أن المتهم يُدعى (ز.م.ف) من مواليد 1998 واعترف بسرقة المركبة وبيعها للمدعو (ع.و.ط) من مواليد 2002 والذي جرى ضبطه يستقل المركبة المسروقة بمبلغ 500 دينار، وأبرما العقود في إحدى مكاتب محرري العقود. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

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