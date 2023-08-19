ضبط شخصين بتهمة سرقة سيارة ونقلها إلى أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخصين، الأول سرق مركبة مواطن، والثاني اشتراها ونقلها إلى مدينة أجدابيا.

وحسب بيان صادر عن المديرية، فقد وردت معلومات لأعضاء قسم التحريات العامة عن شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى القسم في واقعة سرقة مركبة قادم من مدينة أجدابيا باتجاه مدينة بنغازي. وجرى ضبط المتهم في كمين أعده أعضاء التحريات في منطقة القوارشة، والانتقال إلى القسم.

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