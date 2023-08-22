ضبط 71 سيارة مخالفة في طرابلس خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، 71 سيارة مخالفة للقانون خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى ضبط السيارات المخالفة خلال تمركزات أمنية داخل العاصمة طرابلس.
ضبط 80 سيارة مخالفة في طرابلس
ضبط 140 سيارة مخالفة في طرابلس
ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم
وتشن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بشكل دوري حملات مرورية لتنظيم حركة السيارة وضبط المخالفين، إذ أعلنت مديرية أمن طرابلس نهاية يوليو الماضي ضبط أكثر من 300 في منطقة أبوسليم.
تعليقات