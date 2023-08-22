ضبط 71 سيارة مخالفة في طرابلس خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، 71 سيارة مخالفة للقانون خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه جرى ضبط السيارات المخالفة خلال تمركزات أمنية داخل العاصمة طرابلس.

ضبط 80 سيارة مخالفة في طرابلس

ضبط 140 سيارة مخالفة في طرابلس

ضبط 416 سيارة مخالفة في أبوسليم

وتشن مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بشكل دوري حملات مرورية لتنظيم حركة السيارة وضبط المخالفين، إذ أعلنت مديرية أمن طرابلس نهاية يوليو الماضي ضبط أكثر من 300 في منطقة أبوسليم.