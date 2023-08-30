  • Alwasat News
Atwasat

ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي لتسلم أوراق اعتماده

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 06:52 مساء
ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي لتسلم أوراق اعتماده
ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)
alwasat radio

عبر الملك الهولندي، وليم ألكسندر، عن تمنياته بأن يعم الأمن والاستقرار ليبيا، وذلك خلال استقباله سفير ليبيا لدى بلاده، زياد دغيم، لاستكمال الإجراءات البروتوكولية لاعتماده سفيرا للدولة الليبية في أمستردام، بعدما جرى اختياره لهذا المنصب في يوليو الفائت.

واستقبل ألكسندر السفير الليبي الجديد إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي في لاهاي، حيث جرت المراسم البروتوكولية لاعتماد السفير الليبي، وتسلم أوراق اعتماده سفيرا للدولة الليبية في لاهاي، وفق بيان سفارة ليبيا لدى هولندا.

وحسب البيان «جرت مراسم الاعتماد وفقا للتقاليد الملكية الهولندية. وعقب حفل الاستقبال، عقد السفير زياد دغيم لقاءً بروتوكولياً مع الملك الهولندي، الذي أكد تاريخيّة العلاقة بين الدولتين، متمنياً لليبيا الاستقرار والأمان».

بدوره، أعرب دغيم عن تطلعه للإسهام في تعزيز العلاقات بين طرابلس وأمستردام في كل المجالات الممكنة.

تعيين 6 سفراء جدد لليبيا في الخارج
في يوليو الماضي، كان دغيم واحدا ضمن ستة سفراء جدد جرى تعيينهم لدى كل من: أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا، وفق خطاب وجهه المجلس الرئاسي في يناير الماضي إلى وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

- السفير الليبي زياد دغيم يناقش 4 ملفات بمقر الخارجية الهولندية
- زياد دغيم يتسلم مهام عمله سفيرا لليبيا لدى هولندا
- بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

دغيم يناقش 4 ملفات مع خارجية أمستردام 
وفور تنصيبه سفيرا للدولة الليبية لدى أمستردام، ناقش دغيم أربعة ملفات مع مسؤولين بوزارة الخارجية في أمستردام، تتمثل في ملفي حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الأداء القنصلي والخدمي لهولندا في المدن الليبية، والتعاون الاستثمار.

ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)
ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)
ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)
ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي

المنتخب الوطني يترقب انضمام بقية اللاعبين لمعسكر بنغازي
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ

«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي
استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير

استنساخ الأصوات بالذكاء الصناعي يفتح مجالات واسعة للترفيه والتزوير
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه

الليبي السعداوي يمثل أفريقيا في الدورة العالمية بالسعودية للكاراتيه
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال أيام

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى المصارف خلال أيام
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد ويعفي 4 مسؤولين في الوزارة

الدبيبة يوقف إيفاد 852 طالبا للدراسة بالخارج ويمنع القيب من إصدار قرارات الإيفاد...
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها
استكمال إجراءات إيداع «منحة الزوجة والأولاد» تمهيدا لصرفها
المنفي يؤكد لباتيلي دعمه توسيع المشاركة والحوار في لجنة «6+6»
المنفي يؤكد لباتيلي دعمه توسيع المشاركة والحوار في لجنة «6+6»
المرصد التونسي يتحدث عن تفاقم أزمة المهاجرين مجددا على الحدود مع ليبيا
المرصد التونسي يتحدث عن تفاقم أزمة المهاجرين مجددا على الحدود مع ...
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» إلى العدالة الفرنسية
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
وفد أممي يبحث النزوح الداخلي وعمل المنظمات مع نائب الحويج
وفد أممي يبحث النزوح الداخلي وعمل المنظمات مع نائب الحويج...
مداهمة مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية في شرق درنة (صور)
مداهمة مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية في شرق درنة (صور)...
سولير يؤكد لـ«بلدي مصراتة» تمسك فرنسا بسيادة ليبيا
سولير يؤكد لـ«بلدي مصراتة» تمسك فرنسا بسيادة ليبيا...
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» إلى العدالة الفرنسية
في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في ......
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة
في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي ......
المزيد