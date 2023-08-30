ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي لتسلم أوراق اعتماده

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الملك الهولندي، وليم ألكسندر، عن تمنياته بأن يعم الأمن والاستقرار ليبيا، وذلك خلال استقباله سفير ليبيا لدى بلاده، زياد دغيم، لاستكمال الإجراءات البروتوكولية لاعتماده سفيرا للدولة الليبية في أمستردام، بعدما جرى اختياره لهذا المنصب في يوليو الفائت.

واستقبل ألكسندر السفير الليبي الجديد إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي في لاهاي، حيث جرت المراسم البروتوكولية لاعتماد السفير الليبي، وتسلم أوراق اعتماده سفيرا للدولة الليبية في لاهاي، وفق بيان سفارة ليبيا لدى هولندا.

وحسب البيان «جرت مراسم الاعتماد وفقا للتقاليد الملكية الهولندية. وعقب حفل الاستقبال، عقد السفير زياد دغيم لقاءً بروتوكولياً مع الملك الهولندي، الذي أكد تاريخيّة العلاقة بين الدولتين، متمنياً لليبيا الاستقرار والأمان».

بدوره، أعرب دغيم عن تطلعه للإسهام في تعزيز العلاقات بين طرابلس وأمستردام في كل المجالات الممكنة.

تعيين 6 سفراء جدد لليبيا في الخارج

في يوليو الماضي، كان دغيم واحدا ضمن ستة سفراء جدد جرى تعيينهم لدى كل من: أوكرانيا وأذربيجان وفرنسا وألبانيا وإيران وهولندا، وفق خطاب وجهه المجلس الرئاسي في يناير الماضي إلى وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

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دغيم يناقش 4 ملفات مع خارجية أمستردام

وفور تنصيبه سفيرا للدولة الليبية لدى أمستردام، ناقش دغيم أربعة ملفات مع مسؤولين بوزارة الخارجية في أمستردام، تتمثل في ملفي حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز الأداء القنصلي والخدمي لهولندا في المدن الليبية، والتعاون الاستثمار.

ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)

ملك هولندا يستقبل سفير ليبيا في القصر الملكي في لاهاي لاستكمال إجراءات اعتماده 30 أغسطس 2023 (سفارة ليبيا لدى هولندا)