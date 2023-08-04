وفد من السفارة الليبية بهولندا وجمعية الدعوة يطلعان على وضع المركز الثقافي الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد من السفارة الليبية بالمملكة الهولندية، برئاسة السفير، زياد دغيم رفقة مسؤول جمعية الدعوة الإسلامية الإداري والمشرف بساحات، هولندا، وألمانيا، والسويد، والدانمرك، المركز الثقافي الإسلامي (عمر الفاروق) بمدينة أوترخت الهولندية المملوك لجمعية الدعوة الإسلامية الليبية.

والتقى وفد السفارة الليبية في هولندا ومسؤول جمعية الدعوة الإسلامية، مدير عام المركز عبد المجيد خيرون؛ حيث اطلع على وضع المركز، وجرى استعراض دوره ونشاطه منذ تأسيسه، في يناير العام 1983.

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وتأسس المركز الثقافي الإسلامي في أوترخت من قبل جمعية الدعوة الإسلامية، بعد أن اشترت المقر الذي كان قبل ذلك كنيسة كاثوليكية بنيت العام 1967، ولم يكن آنذاك في مدينة أوترخت سوى مسجد واحد صغير لا يسع لأكثر من 100 شخص، ثم جرى تأهيل المبنى ليصبح مسجدًا، وتحويل جزء منه لأقسام دراسية لتأطير أبناء الجالية بحسب موقع المركز.

زيارة وفد السفارة الليبية في هولندا وجمعية الدعوة للمركز الإسلامي في أوتراخت. (المركز الإسلامي في أوتراخت)

زيارة وفد السفارة الليبية في هولندا وجمعية الدعوة للمركز الإسلامي في أوتراخت. (المركز الإسلامي في أوتراخت)

زيارة وفد السفارة الليبية في هولندا وجمعية الدعوة للمركز الإسلامي في أوتراخت. (المركز الإسلامي في أوتراخت)