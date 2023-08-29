ضبط تاجر مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف مركز شرطة الكويفية تاجر مخدرات من ذوي السوابق، وصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة عام، أمس الإثنين.

وحسب بيان نشرته مديرية أمن بنغازي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، فقد ضبط أعضاء التحريات أحد المطلوبين على ذمة أربعة محاضر، لدى المركز وكان في حالة «غير طبيعية».

بتفتيش المتهم ضُبط بحوزته ثلاث قطع من مادة الحشيش المخدرة وخمسة أشرطة أقراص من نوع مخدر «ترامادول»، وجرى نقله إلى مركز شرطة الكويفية، حيث تبين بالاستدال أن «ع. ج. ي»، واتضح أنه محكوم غيابيًا بالسجن لمدة عام على ذمة وقائع أخرى، وفق نص البيان.

-ضبط تاجر مخدرات يجلب الممنوعات من الزاوية إلى طرابلس

-ضبط شخص بحوزته قطعتان من مخدر الحشيش

اتخذ المركز الإجراءات القانونية حيال تاجر المخدرات المضبوط، وحجزه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

ضبط تاجر مخدرات في طرابلس

وفي سياق متصل، أوقف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفرع حي الأندلس مواطنا بتهمة ترويج المخدرات، إذ يجلب مخدر «الحشيش» وأقراصا أخرى مخدرة من مدينة الزاوية إلى طرابلس.

ووردت معلومات إلى الجهاز عن وجود شخص بحوزته أربع قطع كبيرة الحجم يشتبه في كونها من مخدر «الحشيش» تقدر بوزن كيلوغرام، إضافة إلى خمس أقراص من نوع مخدر «لاريكا» وقرصين من نوع «ترامادول»، حسب بيان منشور عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

المخدرات المضبوطة في بنغازي، 28 أغسطس 2023 (صفحة مديرية أمن بنغازي)