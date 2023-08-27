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السايح يطلع سفيرة بريطانيا على جاهزية «الهيئة» للاستحقاقات الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 03:09 مساء
السايح يطلع سفيرة بريطانيا على جاهزية «الهيئة» للاستحقاقات الانتخابية
رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا الأحد27 أغسطس2023 (الهيئة العليا للانتخابات)
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بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال والوفد المرافق لها، آخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في البلاد، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وذلك خلال اجتماع عُقِد في مقر المجلس بطرابلس.

وأفاد بيان المفوضية العليا للانتخابات بأن «رئيس مجلس المفوضية التقى اليوم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، والوفد المرافق لها، بحضور عضو المجلس، أبوبكر مردة».

السايح يطلع سفيرة بريطانيا على مدى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات
بحث السايح مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق لها، «مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وكذلك سبل التعاون بين الجانبين، وما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات».

واستعرض السايح، خلال اللقاء، سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقا للمعايير الدولية.
وفي نهاية اللقاء، رافق رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات هورندال في جولة بمقر المفوضية، شملت المرصد الإعلامي وعددًا من مقار الهيئة الحيوية، وذلك بهدف «إطلاعها على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية».

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رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا الأحد27 أغسطس2023 (الهيئة العليا للانتخابات)
رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا الأحد27 أغسطس2023 (الهيئة العليا للانتخابات)
رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا الأحد27 أغسطس2023 (الهيئة العليا للانتخابات)
رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا الأحد27 أغسطس2023 (الهيئة العليا للانتخابات)
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