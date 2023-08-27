الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده لفتح سفارتها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، النائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني إلى زيارة طهران، لبحث رسم خارطة طريق للتعاون بين البلدين. كما أبلغه باستعداد إيران لإعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس، وذلك حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي اليوم الأحد.

وحسب البيان، التقى الكوني رئيسي خلال حضوره فعاليات منتدى أعمال قمة الاقتصادات الناشئة (بريكس)، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية في الفترة من 22 إلى 24 من أغسطس الجاري، و«بحثا معا تطورات الملف السياسي الليبي، وجهود بناء الدولة المستقرة في ليبيا».

الرئيس الإيراني يؤكد اهتمام طهران بعودة الدور الليبي

بدوره، عبر رئيسي عن اهتمام طهران بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها، وعودة دورها الرائد في المنطقة العربية والعالم، معتبرا أن «مشاركتها في قمة بريكس تعكس نجاح الجهود الرامية لبناء الدولة المستقرة في ليبيا». كما عبر عن استعداد بلاده لفتح سفارتها في طرابلس، تأكيدا لنية طهران تفعيل أوجه التعاون المشترك كافة.

«بريكس» تحث على حل الصراع الليبي تحت رعاية أممية وأفريقية

الكوني يشارك في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا

الكوني ورئيسي اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين

وشدد الرئيس الإيراني على دعم بلاده جهود «بريكس» والدول الأفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل وأكثر توازنا وعدلا، معتبرا أن «آفاق التعاون بين طرابلس وطهران من شأنها أن تعزز تلك الجهود».

وتعهد الجانبان بتحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.

وفي يوليو الماضي، قدم السفير الليبي في إيران أوراق اعتماده إلى رئيسي، وتعهد الجانبان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بعد استقرار الفريق الدبلوماسي الإيراني في المدن الليبية، عقب 12 عاما من تراجع العلاقات على إثر إغلاق السفارة الإيرانية في طهران على خلفية أحداث 2011.

النائب في المجلس الرئاسي موسي الكوني خلال مشاركته في منتدى أعمال بريكس في الفترة ما بين 22 إلى24 من أغسطس2023 (المجلس الرئاسي)