«بريكس» تحث على حل الصراع الليبي تحت رعاية أممية وأفريقية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكدت دول مجموعة «بريكس» دعمها للعملية السياسية «التي يقودها ويملكها الليبيون» مع الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية، مجددة التزامها بحل الصراعات في ليبيا والنيجر والسودان تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وشددت المجموعة في إعلان قمتها الخامسة عشرة التي اختتمت في جنوب أفريقيا، مساء الخميس، دعمها «سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، وأشادت بـ«جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية، بما في ذلك على وجه الخصوص التعاون بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، لمعالجة القضايا الإقليمية».

«بريكس» تعبر عن «قلقها» من الوضع في السودان والنيجر

وأشار الإعلان إلى الصراعات المستمرة في ليبيا والنيجر والسودان، وشدد زعماء «بريكس» في الإعلان شعورهم بـ«القلق إزاء تفاقم العنف في السودان»، وحثوا على «الوقف الفوري للأعمال العدائية»، ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للسكان. كما أعرب التجمع عن «قلقه» إزاء الوضع في منطقة الساحل، خاصة في جمهورية النيجر.

وشارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الخميس، في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا التي انعقدت بحضور عدد من قادة وزعماء دول العالم ورؤساء الحكومات.

الكوني يشارك في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن موسى الكوني أكد خلال الكلمة التي ألقاها باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليا على ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول لمساعدة دول المغرب العربي وأفريقيا لتتجاوز أزماتها الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين أفريقيا و«بريكس».

الصين تطلق مبادرات لدعم التحديث في أفريقيا

وفي حضور الكوني، أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع قادة ووزراء من الاتحاد الأفريقي و11 دولة أفريقية، من بينها ليبيا ونيجيريا والسنغال وزامبيا الزعماء الأفارقة، على هامش قمة «بريكس» أن الصين ستطلق مبادرات لدعم التحديث الصناعي والزراعي في أفريقيا.

وقال شي دون تقديم تفاصيل: «ستعمل الصين على تسخير مواردها بشكل أفضل للتعاون مع أفريقيا، وتقديم مبادرات لدعم القارة في تنمية قطاع التصنيع وتحقيق التنويع الاقتصادي».

وأتفق أعضاء مجموعة «بريكس» -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- الخميس على قبول عضوية ست دول جديدة هي السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، فيما استُبعدت الجزائر من القرار.