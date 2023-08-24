الكوني يشارك في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، في أعمال قمة «بريكس» المنعقدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحضور عدد من قادة وزعماء ورؤساء وممثلين عن عدة دول.

وأكد الكوني، خلال كلمة ألقاها باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليًا، على «ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول لمساعدة دول المغرب العربي، وأفريقيا لتتجاوز أزماتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين أفريقيا وبريكس» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الكوني يشارك في حوار بين الصين وأفريقيا

ونوه المكتب الإعلامي إلى أن الكوني سيشارك مساء اليوم في «الطاولة المستديرة للحوار بين الصين وأفريقيا حول الشراكة الاستراتيجية والتنمية».

- السيسي يرحب بدعوة «بريكس»: سنعمل على إعلاء صوت دول الجنوب

- «بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها

- جنوب أفريقيا: أعضاء «بريكس» يوافقون على توسيع تكتّلهم

وتختتم قمة «بريكس» أعمالها اليوم، ويتطلع أعضاء المجموعة الاقتصادية الناشئة إلى تحقيق الإمكانات الكاملة للتكتل من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أفريقيا والجنوب العالمي في عالم متعدد الأقطاب.

كما يطمح قادة «بريكس» إلى تعميق وتقوية التعددية القطبية، وتنفيذ إصلاحات حوكمة عالمية في مجال التمويل والقروض، بالإضافة لتعزيز عمليات السلام وحماية البيئة ومواجهة أخطار التغير المناخي.

دعوة لضم مصر والإمارات والسعودية إلى «بريكس»

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة بقمة «بريكس»، اليوم، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين، ومصر، وإيران، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا للانضمام إليها، وستكون عضويتهم سارية منذ الأول من يناير العام 2024.

وأوضح رامافوزا أن المجموعة تعد شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلًا مشتركًا، مضيفًا: «اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».

مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)

مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)