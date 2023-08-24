  • Alwasat News
Atwasat

الكوني يشارك في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 06:29 مساء
الكوني يشارك في أعمال قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

شارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، في أعمال قمة «بريكس» المنعقدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحضور عدد من قادة وزعماء ورؤساء وممثلين عن عدة دول.

وأكد الكوني، خلال كلمة ألقاها باسم اتحاد المغرب العربي الذي تترأسه ليبيا حاليًا، على «ضرورة العمل للتعاون مع دول العالم الأول لمساعدة دول المغرب العربي، وأفريقيا لتتجاوز أزماتها الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويل العادل بالشراكة الاستراتيجية التي يؤسس لها اليوم بين أفريقيا وبريكس» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

الكوني يشارك في حوار بين الصين وأفريقيا
ونوه المكتب الإعلامي إلى أن الكوني سيشارك مساء اليوم في «الطاولة المستديرة للحوار بين الصين وأفريقيا حول الشراكة الاستراتيجية والتنمية».

- السيسي يرحب بدعوة «بريكس»: سنعمل على إعلاء صوت دول الجنوب
- «بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها
- جنوب أفريقيا: أعضاء «بريكس» يوافقون على توسيع تكتّلهم

وتختتم قمة «بريكس» أعمالها اليوم، ويتطلع أعضاء المجموعة الاقتصادية الناشئة إلى تحقيق الإمكانات الكاملة للتكتل من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي الشامل والتنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة مع أفريقيا والجنوب العالمي في عالم متعدد الأقطاب.

كما يطمح قادة «بريكس» إلى تعميق وتقوية التعددية القطبية، وتنفيذ إصلاحات حوكمة عالمية في مجال التمويل والقروض، بالإضافة لتعزيز عمليات السلام وحماية البيئة ومواجهة أخطار التغير المناخي.

دعوة لضم مصر والإمارات والسعودية إلى «بريكس»
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة بقمة «بريكس»، اليوم، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين، ومصر، وإيران، والسعودية، والإمارات، وإثيوبيا للانضمام إليها، وستكون عضويتهم سارية منذ الأول من يناير العام 2024.

وأوضح رامافوزا أن المجموعة تعد شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلًا مشتركًا، مضيفًا: «اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».

مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
مشاركة الكوني في قمة «بريكس» بجنوب أفريقيا، الخميس 24 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني

ريال مدريد يواجه سيلتا فيغو.. ولقاء مثير بين فياريال وبرشلونة بالدوري الإسباني
أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية

أبرز مباريات اليوم بالملاعب الأوروبية
تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة

تحسن الليرة التركية بعد تأييد إردوغان رفع الفائدة
شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة جنائية له

شرطة أتلانتا تعلن توقيف ترامب بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وتنشر صورة ...
الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط عام 2018

الدبيبة يعلن القبض على مخطط تفجير مقار الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط ...
البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ

البنتاغون: لا مؤشر على أن طائرة بريغوجين أُسقطت بصاروخ
مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه

مناصرون لبريغوجين يتجمعون أمام مقر «فاغنر» لتكريمه
وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر

وزيرة خارجية فرنسا تتهم روسيا بتخزين الحبوب لبيعها بأعلى سعر
في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام

في العدد 405: كلمة السر «حكومة جديدة»..ومصرف ليبيا ينهي الانقسام
ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان
صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة

صراع الخيمة والقصر: الحداثة المشوهة
العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم

العماري: الشعر يتجه للانحسار على مستوى العالم
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب

امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة

صدمة اغتصاب امرأة وقتلها تدفع بلدية سول لزيادة كاميرات المراقبة
«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني

«لاعبة القبلة» تطالب بمعاقبة رئيس الاتحاد الإسباني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى الجنوب
لافروف: «قطاع الطرق» الذين استخدمهم الغرب في ليبيا اندفعوا إلى ...
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في النطاق الحدودي الجنوبي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في بنغازي
ضبط عصابة وافدين سرقوا آلاف كروت الدفع من «ليبيانا» و«المدار» في ...
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها ...
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة الفساد
حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بوادي الآجال بتهمة ......
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر» في ليبيا
«رويترز»: نائب وزير الدفاع الروسي طمأن حفتر على بقاء «فاغنر»......
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب خصوصًا قرب النيجر
حكومة حماد تعلن رفع الاستعدادات للدرجة القصوى في الجنوب ......
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق أحد أبراج «ذات العماد»
بن قدارة يشكر فرق إطفاء شركات النفط المشاركة في إخماد حريق ......
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على مقرها العام 2018
مفوضية الانتخابات تطالب بالقصاص من المتورطين في الهجوم على ......
المزيد