«بريكس» تدعو مصر والسعودية والإمارات للانضمام إليها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في جلسة بقمة «بريكس»، اليوم الخميس، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها، وستكون عضويتهم سارية منذ الأول من يناير 2024.

وأضاف «أوعزنا لوزراء الخارجية لبناء شراكة «بريكس» وتشكيل القائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة المقرر إقامتها في روسيا العام 2024»، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم».

وأوضح رامافوزا أن المجموعة تعد شراكة متكافئة للدول التي تتبنى آراء مختلفة لكنها ترى مستقبلا مشتركا، مضيفًا: «اعتمدنا الإجراءات المطلوبة لإجراء عملية التوسيع، وسوف تكون هناك مراحل لاحقة.