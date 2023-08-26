ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد

القاهرة - بوابة الوسط

بعد ساعات من إعلان قوات القيادة العامة شن ضربات جوية في الجنوب الليبي قرب الحدود مع تشاد، أعلنت الرئاسة التشادية أن رئيس المجلس الانتقالي محمد إدريس ديبي سيقوم بجولة في مدينة برداي التابعة لولاية تيبستي، اليوم السبت.

وأوضحت الرئاسة التشادية في بيان أن الزيارة تأتي في إطار الجولة الوطنية التي يقوم بها رئيس الجمهورية في عمق البلاد.

ديبي من القاعدة العسكرية «كوري ٦٠» إلى برداي

تشكل مدينة برداي حاضرة ولاية تيبستي المحطة السادسة عشرة ضمن جولة ديبي في البلاد. وقد وصل إليها قادمًا من القاعدة العسكرية في «كوري ٦٠» التابعة للولاية بعد أن أمضي فيها أسبوعًا كاملًا.

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وكان في استقبال ديبي بمطار مدينة برداي، قائد المنطقة الدفاعية (6) الجنرال إبراهيم بوكور، وعمدة مدينة برداي علي سوقي حسن، ثم توجه الموكب الرئاسي نحو وسط مدينة برداي.

وقال البيان إن الرئيس سيناقش «مع القوى الحية في الولاية مشاكل وتحديات التنمية وقضايا السلام والأمن والتعايش السلمي بين مختلف الشرائح».

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)

جانب من جولة ديبي في مدينة برداي بإقليم تيبستي، 26 أغسطس 2023 (الرئاسة التشادية)