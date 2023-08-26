المسماري: الجيش التشادي لم يدخل الأراضي الليبية لكنه قصف بعض الآليات الهاربة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن الفيديوهات المنتشرة أخيرا حول مواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة التشادية في الأراضي الليبية «غير صحيحة»، مؤكدا أن الجيش التشادي لم يقم بأي تدخل بري في ليبيا.

وأضاف المسماري في لقاء مع قناة «الحدث»، مساء الجمعة: «الجيش التشادي يواجه المعارضة داخل أراضي بلاده بالقرب من وادي الطلح الذي يبعد نحو 60 كيلو مترا عن حدود ليبيا».

ولفت إلى قيام جيش تشاد بقصف جوي داخل الأراضي الليبية خلال اليومين الماضيين، وذلك في عملية مطاردة بالطيران لبعض الآليات الهاربة من الأراضي التشادية.

المسماري يكشف تفاصيل عن الضربة التشادية

أوضح المسماري: «الضربة الجوية الوحيدة كانت داخل أراضي ليبيا بنحو بين 40 - 50 كيلو مترا، ولم تتوغل أي قوات برية تشادية داخل أراضينا»، منوها بأن «الحدود بين البلدين طويلة، إذ تبلغ 1100 كيلو متر، وبها مناطق صعبة وجبلية وعرة ممتدة بين الدولتين، مما يتطلب مراقبتها بشكل دائم».

وأشار الناطق باسم قوات القيادة العامة إلى طرد المعارضة التشادية بعد عمليات قامت بها قوات القيادة العام الماضي.

وأكد المسماري أن الجيش التشادي لم يقترب من الحدود الليبية، متابعا: «إذا كان هناك تنسيق مع الجيش التشادي سيكون من خلال القائد العام لقوات القيادة العامة، ونحن نتفهم حساسية ومتطلبات العملية القتالية بالنسبة لجيش تشاد».

وأضاف: «إذا توغل جيش تشاد داخل الأراضي الليبية فسيكون ذلك لملاحقة المعارضة التشادية، لكننا نمنع أصلا دخول هذه الجماعات المطرودة».

دعم جوي للسيطرة على الحدود

لفت المسماري إلى عقد قوات القيادة اجتماعات داخلية خلال الفترة الأخيرة ركزت على مواجهة أي مجموعة مسلحة، ودعم السرايا في المناطق الحدودية الجنوبية، وتجهيز وحدات أخرى في منطقة الجنوب الغربي، ودعم غرف العمليات في المنطقة بالاستطلاع الجوي.

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وشدد المسماري على أن المواقع الحدودية تحت المراقبة حاليا، «ولا يوجد أي تهديد مباشر للأراضي الليبية من هذه المنطقة، حيث أرسلنا وحدات إلى الحدود مع تشاد، وذلك تحسبا لأي طارئ، خاصة أننا لا نريد عودة الإرهابيين أو اختراق السيادة الليبية».