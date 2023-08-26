  • Alwasat News
Atwasat

المسماري: الجيش التشادي لم يدخل الأراضي الليبية لكنه قصف بعض الآليات الهاربة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 01:05 صباحا
المسماري: الجيش التشادي لم يدخل الأراضي الليبية لكنه قصف بعض الآليات الهاربة
الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري خلال المقابلة مع قناة «الحدث»، 25 أغسطس 2023 (لقطة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن الفيديوهات المنتشرة أخيرا حول مواجهة بين الجيش التشادي والمعارضة التشادية في الأراضي الليبية «غير صحيحة»، مؤكدا أن الجيش التشادي لم يقم بأي تدخل بري في ليبيا.

وأضاف المسماري في لقاء مع قناة «الحدث»، مساء الجمعة: «الجيش التشادي يواجه المعارضة داخل أراضي بلاده بالقرب من وادي الطلح الذي يبعد نحو 60 كيلو مترا عن حدود ليبيا».

ولفت إلى قيام جيش تشاد بقصف جوي داخل الأراضي الليبية خلال اليومين الماضيين، وذلك في عملية مطاردة بالطيران لبعض الآليات الهاربة من الأراضي التشادية.

المسماري يكشف تفاصيل عن الضربة التشادية
أوضح المسماري: «الضربة الجوية الوحيدة كانت داخل أراضي ليبيا بنحو بين 40 - 50 كيلو مترا، ولم تتوغل أي قوات برية تشادية داخل أراضينا»، منوها بأن «الحدود بين البلدين طويلة، إذ تبلغ 1100 كيلو متر، وبها مناطق صعبة وجبلية وعرة ممتدة بين الدولتين، مما يتطلب مراقبتها بشكل دائم».

وأشار الناطق باسم قوات القيادة العامة إلى طرد المعارضة التشادية بعد عمليات قامت بها قوات القيادة العام الماضي.

وأكد المسماري أن الجيش التشادي لم يقترب من الحدود الليبية، متابعا: «إذا كان هناك تنسيق مع الجيش التشادي سيكون من خلال القائد العام لقوات القيادة العامة، ونحن نتفهم حساسية ومتطلبات العملية القتالية بالنسبة لجيش تشاد».

وأضاف: «إذا توغل جيش تشاد داخل الأراضي الليبية فسيكون ذلك لملاحقة المعارضة التشادية، لكننا نمنع أصلا دخول هذه الجماعات المطرودة».

دعم جوي للسيطرة على الحدود 
لفت المسماري إلى عقد قوات القيادة اجتماعات داخلية خلال الفترة الأخيرة ركزت على مواجهة أي مجموعة مسلحة، ودعم السرايا في المناطق الحدودية الجنوبية، وتجهيز وحدات أخرى في منطقة الجنوب الغربي، ودعم غرف العمليات في المنطقة بالاستطلاع الجوي.

- شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
-إدارة التوجيه المعنوى بسبها: إخلاء عمارات في أم الأرانب لوجود عناصر من المعارضة التشادية بها
-حكومة حماد: العمليات العسكرية في الجنوب لتطهير فزان من العصابات الأجنبية

وشدد المسماري على أن المواقع الحدودية تحت المراقبة حاليا، «ولا يوجد أي تهديد مباشر للأراضي الليبية من هذه المنطقة، حيث أرسلنا وحدات إلى الحدود مع تشاد، وذلك تحسبا لأي طارئ، خاصة أننا لا نريد عودة الإرهابيين أو اختراق السيادة الليبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»

بيانات شخصية لـ10 ملايين باحث عن العمل في فرنسا «معروضة للبيع»
الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير التدريب

الهلال يدعو الإعلام وفي صدارته «Wtv» إلى حضور المؤتمر الصحفي ويسمح بتصوير ...
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء

وزارة الثقافة تعتمد 23 أغسطس يوما للوفاء
إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»

إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا

أنشيلوتي يعلن نبأ حزينا لجماهير ريال مدريد والبرازيل معا
النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد

النظام العسكري في النيجر يُمهل السفير الأميركي 48 ساعة لمغادرة البلاد
مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون

مونديال القوى: ذهبية رابعة للفنزويلية روخاس.. ورقم قياسي للجامايكية جاكسون
كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين

كاريكاتير حليم - يفغيني بريغوجين
البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة

البعثة: باتيلي يؤكد أهمية تحويل نقاشات اللجنة المالية إلى إجراءات ملموسة
«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري

«الصليب الأحمر» تحصل على 120 سبيكة ذهبية عُثر عليها في قطار سويسري
شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)

شعبة الإعلام بـ«القيادة»: سلاح الجو يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية (فيديو)
البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال

البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بإحضار رونالدينيو للتحقيق في قضية احتيال
الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»

الكرملين يعتبر أن الادعاء بأنه أصدر الأمر بقتل بريغوجين «كذب محض»
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال

إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف

الحكومة الدنماركية تعرض مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير

صورة ترامب تنضم إلى مجموعة صور جنائية للمشاهير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 أغسطس 2023)
الأداء الأسبوعي للعملات الدولية والعربية مقابل الدينار (19-24 ...
استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية
استرجاع سيارة مسروقة من كلية عسكرية
مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب
مديرية أمن سبها: خطة لتأمين مدن ومناطق الجنوب
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس 2023)
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس ...
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات الإجرامية»
عقيلة يثمن جهود «الجيش لتأمين الحدود وطرد المجموعات ......
«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق أوباري - غات تسلموا موقع العمل
«إعلام عمليات القوات البرية»: مهندسو الشركة المنفذة لطريق ......
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون ......
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» إطلاق عملية عسكرية قرب الحدود مع تشاد
ديبي يزور إقليم تيبستي بعد ساعات من إعلان «القيادة العامة» ......
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 أغسطس 2023)
ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 26 ......
المزيد