«الحكم المحلي» تبحث مع المعهد الديمقراطي سبل تعزيز إشراك النساء والشباب في العمل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الخميس، اتفاق تعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني بهدف دعم الشباب وذوي الإعاقة والنساء المنتخبين في البلديات، بما يحقق مشاركة فاعلة لهم في العمل السياسي والتطوعي في البلاد.

وقالت الوزارة في إفادة صحفية عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، اليوم، إن مديرة مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة شادية عريبي اجتمعت بالمدير الإقليمي المؤقت للمعهد الديمقراطي الوطني NDI أنيس الولاتي، اليوم، بمقر الوزارة في طرابلس، وبحثا معًا أوجه التعاون في مجالات دعم النساء والشباب والفئات الأكثر ضعفًا كذوي الإعاقة، المنتخبين في البلديات، بما يحقق لهم مشاركة فاعلة في العمل السياسي والتطوعي.

وخلال اللقاء أكدت العريبي تطلّع الوزارة لتطوير التعاون مع المعهد في مجالات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة الليبية وخطتها في تحقيق تنمية اجتماعية ومكانية وتنوع اقتصادي، ويلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي.

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وبدوره أعرب المدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي تطلعه لتطوير التعاون مع وزارة الحكم المحلي، وتعزيز فضاءات الحوار والنقاش معها بما يحقق مشاركة فاعلة للشباب في العمل السياسي والعمل التطوعي، وينمي دور أصحاب الإعاقة، ويوفر لهم الدعم وفرص التدريب لتمكينهم من المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية والاجتماعية، وكذلك بما يعزز من دور النساء في المشاركة بالعملية السياسية.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على التعاون في مجال تقديم الدعم للمكاتب المشاركة في منتدى البلديات، بالإضافة إلى تقديم الدعم لمكاتب دعم وتمكين المرأة ومراكز التدريب، وعلى أن يتم إشراك مكتبي ريادة الأعمال، وذوي الإعاقة في الاجتماعات القادمة للجانبين.