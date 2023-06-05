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فريق من «الإصحاح البيئي» يجمع عينات من مياه البحر بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 01:19 مساء
فريق من «الإصحاح البيئي» يجمع عينات من مياه البحر بالمنطقة الشرقية
فريق الإصحاح البيئي في المنطقة الشرقية لأخذ عينات من مياه البحر، 4 يونيو 2023، (الحكم المحلي)
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بدأ فريق تابع من الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في أخذ عينات من مياه البحر قبالة شواطئ المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في إطار تقدير الحالة البيئية العامة لمياه البحر في ربوع البلاد، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

التأكد من صلاحية المياه
ويوم السبت الماضي، أعلنت إدارة الإصحاح البيئي التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إرسال الفريق إلى المنطقة الشرقية لجمع العينات.

وقالت الإدارة إنها تستهدف التأكد من صلاحية مياه البحر من أجل الاصطياف والسباحة والصيد؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

عينات من مياه البحر.
عينات من مياه البحر.
عينة أخرى من المياه.
عينة أخرى من المياه.
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