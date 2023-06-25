التومي يناقش تفعيل مركز المكافحة التابع لإدارة الإصحاح البيئي في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس المحلي لبلدية تاورغاء عبدالرحمن الشكماك، تفعيل مركز المكافحة التابع للإدارات العامة لشؤون الإصحاح البيئي في البلدية.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد يأتي في إطار متابعة التومي لعمل وحدات الإدارات المحلية، موضحة أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات ذات الطبيعة المحلية التي تحتاجها بلدية تاورغاء.

- التومي يبحث مع أعيان وحكماء نالوت ملف تنفيذ الاستحقاق القانوني في البلدية

وقبل لقائه مع الشكشاك، بحث التومي مع أعيان وحكماء بلدية نالوت ملف تنفيذ انتخابات المجلس البلدي نالوت، بعدما أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية فتح باب تسجيل الناخبين استعدادًا لإجراء انتخابات المجلس البلدي.