  • Alwasat News
Atwasat

التومي يناقش تفعيل مركز المكافحة التابع لإدارة الإصحاح البيئي في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 05:20 مساء
التومي يناقش تفعيل مركز المكافحة التابع لإدارة الإصحاح البيئي في تاورغاء
اجتماع التومي مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكماك، الأحد 25 يونيو 2023. (وزارة الحكم المحلي)
alwasat radio

ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس المحلي لبلدية تاورغاء عبدالرحمن الشكماك، تفعيل مركز المكافحة التابع للإدارات العامة لشؤون الإصحاح البيئي في البلدية.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع الذي عُقِد اليوم الأحد يأتي في إطار متابعة التومي لعمل وحدات الإدارات المحلية، موضحة أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات ذات الطبيعة المحلية التي تحتاجها بلدية تاورغاء.

- التومي يبحث مع أعيان وحكماء نالوت ملف تنفيذ الاستحقاق القانوني في البلدية

وقبل لقائه مع الشكشاك، بحث التومي مع أعيان وحكماء بلدية نالوت ملف تنفيذ انتخابات المجلس البلدي نالوت، بعدما أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية فتح باب تسجيل الناخبين استعدادًا لإجراء انتخابات المجلس البلدي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
38 مترشحا لانتخابات رئيس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
38 مترشحا لانتخابات رئيس الدولة يرفضون مخرجات لجنة «6+6»
التومي يناقش تفعيل مركز المكافحة التابع لإدارة الإصحاح البيئي في تاورغاء
التومي يناقش تفعيل مركز المكافحة التابع لإدارة الإصحاح البيئي في ...
اجتماع حكومي لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني للعام 2023
اجتماع حكومي لمناقشة خطة الشركة العامة للكهرباء للنصف الثاني ...
عقيلة صالح يشكل مجلس إدارة جديدًا لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
عقيلة صالح يشكل مجلس إدارة جديدًا لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر ...
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
إجراء صيانة لـ400 برج كهربائي بخط زمزم تاورغاء
إجراء صيانة لـ400 برج كهربائي بخط زمزم تاورغاء...
لجنة حكومية تناقش مقترح هيكلة وتمويل وتنفيذ مشروع استثمار مطار معيتيقة
لجنة حكومية تناقش مقترح هيكلة وتمويل وتنفيذ مشروع استثمار ......
إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية بالجفارة
إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية بالجفارة...
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها
ضبط 7 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية يريدون بيعها...
عقيلة صالح يشكل مجلس إدارة جديدًا لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
عقيلة صالح يشكل مجلس إدارة جديدًا لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع ......
المزيد