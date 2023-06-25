التومي يبحث مع أعيان وحكماء نالوت ملف تنفيذ الاستحقاق القانوني في البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي، خلال لقائه مع أعيان وحكماء بلدية نالوت اليوم الأحد، «ملف تنفيذ الاستحقاق القانوني في البلدية»، في إشارة إلى انتخابات المجلس البلدي نالوت.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن انتخابات المجلس البلدي نالوت «تمثل ظاهرة حضارية تسهم في ترسيخ المبادئ التي قامت عليها ثورة السابع عشر من فبراير».

وأضافت أن التومي ناقش مع أعيان وحكماء البلدية نالوت خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان وزارة الحكم المحلي في العاصمة طرابلس، العديد من القضايا ذات العلاقة بالخدمات في البلدية، إلى جانب المشروعات التي جرى تنفيذها.

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بدء تسجيل الناخبين استعدادا لانتخاب المجلس البلدي نالوت

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية في وقت سابق اليوم، فتح باب تسجيل الناخبين في نالوت استعدادًا لإجراء انتخابات المجلس البلدي، مذكرة الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية بأن تسجيل الناخبين «يجري تقنيًا عبر إرسال رسالة نصية على الرقم (11711) تحتوي على رقمك الوطني # رقم المركز الانتخابي مع ضرورة أن يكون رقم الهاتف الشخصي مربوطًا بالرقم الوطني لمالك الرقم الهاتف، من خلال المراكز الانتخابية في البلدية».

لقاء التومي مع أعيان وحكماء نالوت، الأحد، 25 يونيو 2023. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي مع أعيان وحكماء نالوت، الأحد، 25 يونيو 2023. (وزارة الحكم المحلي)

لقاء التومي مع أعيان وحكماء نالوت، الأحد، 25 يونيو 2023. (وزارة الحكم المحلي)