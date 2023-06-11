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مستشفى نالوت العام يتسلم محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 11:50 مساء
مستشفى نالوت العام يتسلم محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعد صيانتها
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
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سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني شمال أفريقيا، اليوم الأحد، مشروع صيانة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت العام.

ويهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت والمحافظة على البيئة المحيطة من خلال صيانة المحطة القديمة وتركيب محطة جديدة بسعة 250 متر مكعب في اليوم، واستعمال المياه المعالجة في الري، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وحضر مراسم تسليم المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة حامد بن صالح ومسؤول التنمية المستدامة والبيئة بشركة «إيني» شمال أفريقيا عبدالعظيم البلوق وعميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام، وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركة والمسؤولين ببلدية نالوت.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي جرى تسليمها لمستشفى نالوت العام بعد صيانتها. (مؤسسة النفط)
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