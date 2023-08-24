ظهور نادر للبرهان وسط جنود ومدنيين في أم درمان

القاهرة - بوابة الوسط

ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في مقاطع مصورة انتشرت صباح اليوم الخميس، وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع منتصف أبريل، بحسب وكالة «فرانس برس».

جولة البرهان

وتداول العديد من المستخدمين السودانيين على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للبرهان قالوا إنها داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أم درمان، والتي شهدت منذ قرابة شهر هجومًا عنيفًا من قوات الدعم السريع باستخدام مسيّرات.

وبدا البرهان خلال جولته بخير وكان يرتدي قميصًا وبنطالًا مموهين وهو يتجول بين الجنود الذين حيوه بحرارة. وقال لمستقبليه «نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة... وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة». وأضاف «ما نقوم به هو ليطمئن الناس أن هناك رجالًا في الجيش».

كذلك تداول مستخدمو موقع «فيسبوك» شريطًا قصيرًا للبرهان داخل قاعدة جبل سركاب بالمنطقة نفسها، وسط تهليل الجنود وهتافهم «الله أكبر». كما تداول المستخدمون صورًا للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في الصباح الباكر.

كما انتشر شريط فيديو مقتضب تصوره سيدة سودانية تقف في الشارع بصحبة البرهان الذي كان يستقل عربته مبتسمًا وكانت تزغرد وتقول «من معنا اليوم... معنا القائد المنصور إن شاء الله».

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ونوهت «فرانس برس» إلى تعذّر التحقّق من صحّة هذه المقاطع والصور التي نشرت في وقت تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش حيث يتواجد البرهان. فيما نقلت عن سكان في أم درمان أن المنطقة شهدت معارك بين طرفي النزاع بعد الظهر.

انضمام مجموعة جديدة للدعم السريع

من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع الأربعاء «انضمام مجموعة جديدة من الشرفاء بقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار بولايتي شرق وجنوب دارفور» إلى قواتها. وأوضحت في بيان أن المجموعة «قوامها 163 ضابطًا و2500 من ضباط الصف والجنود».

ومنذ الأحد تشن قوات الدعم السريع هجومًا ضاريًا من جبهات عدّة على القاعدة العسكرية الواقعة في منطقة الشجرة في جنوب العاصمة بغرض السيطرة عليها، لكنّها تواجه مقاومة شرسة من الجيش.

ويؤكّد طرفا الصراع باستمرار عبر حساباتهما على منصّات التواصل الاجتماعي سيطرتهما على القاعدة العسكرية، وينشر كلّ منهما مقاطع فيديو تظهر قواته داخل القاعدة.

الوضع الإنساني في السودان جراء القتال

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص، وفق منظمة «أكليد» غير الحكومية، لكن الحصيلة الفعلية تبدو أعلى لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تمامًا، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي أربعة أشهر أُجبر أكثر من 4,6 مليون شخص على الفرار، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» التي أكدت أن «أكثر من 700 طفل ينزح بسبب الحرب في كل ساعة تمر».

وقالت «يونيسيف» الخميس: إن أكثر من 9,4 مليون طفل يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة، كما أن 3,4 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بالإسهال والكوليرا.