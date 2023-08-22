الجيش السوداني: ترقية ضباط وجنود الفرقة 16 مشاة بعاصمة جنوب دارفور بعد مقتل قائدهم

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قراراً بترقية جميع ضباط صف وجنود الفرقة الـ16 مشاة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور للرتبة الأعلى.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء الرسمية السودانية «سانا»، جاء القرار بعد ساعات من مقتل قائد الفرقة في المدينة، اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر.

والأحد، عبرت بعثة الأمم المتحدة في السودان، عن انزعاجها الشديد إزاء زيادة أعمال العنف في ولايتي جنوب وغرب كردفان، داعيةً إلى وقف جميع الأعمال العسكرية، وحماية المدنيين، واللجوء إلى الحوار لحل المشاكل.

- القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟

وذكرت البعثة، في بيان، أن تقارير وردت عن قصف عنيف نفذته الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال يوم 16 أغسطس على مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وأعقبت ذلك اشتباكات بين الحركة والقوات المسلحة ما تسبب في نزوح سكان من المنطقة، ووقوع ضحايا بين المدنيين. وأضافت في بيانها أن مدينة الفولة، عاصمة غرب كردفان، تعاني من الاضطرابات منذ يوم 16 أغسطس.

مواجهة عسكرية واسعة النطاق

ونقل البيان عن المبعوث فولكر بيرتس قوله: «أحدث التطورات العسكرية تدعو للأسف بعدما تمكنت ولايتا جنوب وغرب كردفان من تجنب مواجهة عسكرية واسعة النطاق في الأشهر الماضية، يجب وقف كل الأعمال العسكرية وعمليات الحشد على الفور لتخفيف معاناة السكان». وأضاف: «يجب على الأطراف المتحاربة العودة إلى الحوار لحل الخلافات».

كما طالبت البعثة الأممية جميع الأطراف العسكرية في السودان بالامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي لمزيد من الصراعات العسكرية، وحماية المدنيين والبنية التحتية.