القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟

القاهرة - بوابة الوسط

قد يغير مقطع مصور قصير انتشر أخيرا الموازين في السودان، ففيه يظهر زعماء قبائل عربية في دارفور وهم يدعون أتباعهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع، وترك الجيش، مما يؤجج الصراع العرقي في هذا الإقليم الواقع في غرب السودان.

في دارفور، التي تعني دار قبيلة الـ«فور»، وهي إثنية غير غربية، ينشر المقاتلون المنتمون للقبائل العربية «الرعب» منذ زمن طويل، حيث هاجموا الأقليات غير العربية في دارفور في العام 2003، بناء على أوامر من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي يمثل الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» بسبب ذلك، وفق وكالة «فرانس برس».

بعد عشرين سنة على تلك الحرب، يزداد الشرخ توسعا بين الإثنيات العربية وغير العربية، ولا سيما منذ اندلاع النزاع المدمر في مطلع الربيع بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

ويتحدث الكثير من سكان غرب دارفور عن «إعدام» ميليشيا من القبائل العربية مدنيين لمجرد أنهم ينتمون إلى قبيلة «المساليت» غير العربية. ويندد الناشطون بحملة اغتيالات تطال أشخاصا من هذه القبيلة في معقلهم، وهو مدينة الجنينة، حسب الوكالة الفرنسية. وانتقلت المعارك الآن إلى جنوب دارفور، خصوصا في العاصمة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان.

هل نتجه إلى «تقسيم دارفور»؟

في تلك الولاية، دعا زعماء أكبر سبع قبائل عربية في المنطقة جميع أفراد قبائلهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع، مطالبين خصوصا المنخرطين في صفوف الجيش بتركه، للانتقال إلى المعسكر الآخر.

ويرى الصحفي المستقل من دارفور عبدالمنعم كاديبو، في حديثه إلى «فرانس برس»، أن هذه الدعوة «ستؤدي إلى تقسيم جنوب دارفور إلى عرب وغير عرب كما حدث في الجنينة». لكن المحلل السياسي المتخصص في شؤون دارفور آدم مهدي قال للوكالة الفرنسية إن القبائل العربية «هي التي تسيطر على جنوب دارفور، لأن غالبية السكان ينتمون إليها».

الأمم المتحدة تندد بتزايد العنف الجسدي في السودان

إسقاط طائرة للجيش خلال مواجهات في الخرطوم

تواصل الاشتباكات العنيفة في مدن العاصمة السودانية

السودان.. المعارك تتواصل والجيش يجدّد دعوته المدنيين للتطوّع في صفوفه

حتى الآن لم يُعلن أي تمرد لعناصر من الجيش، ولكن في جنوب دارفور يشير الجميع إلى أن المسؤول الثاني في عمليات الجيش في نيالا هو جنرال ينتمي إلى قبيلة «المسيرية» العربية، وكذلك الرجل الثاني في عمليات الجيش في ولاية شرق دارفور المجاورة.

كذلك ينتمي الكثير من ضباط الجيش إلى قبيلة «الرزيقات»، وهي قبيلة «دقلو»، ويظهر زعيما هاتين القبيلتين في الفيديو الذي بُث الإثنين. ويقول مهدي إن الجيش قد يجد نفسه في مواجهة جبهة واسعة ومتحدة «يمكنها أن تطرده من جنوب دارفور، حيث سقطت بالفعل معظم قواعده». ويتابع أن رد الفعل ربما يكون في هذه الحالة «تسليح القبائل الأخرى (المناوئة)، لتخوض حربا بالوكالة».

«سنقاتل مع أبناء أعمامنا.. لن نتركهم لوحدهم»

لكن مصدرا في الجيش قال لـ«فرانس برس» إن هذا السيناريو مبالغ فيه. وأضاف، طالبا عدم كشف هويته، أن قوات الدعم السريع التي سارعت بالترحيب بفيديو زعماء القبائل «تبحث عن فرقعة إعلامية». وتابع أن زعماء القبائل يفضلون «مصالحهم الخاصة»، وهي في الوقت الراهن تتلاقى مع مصالح الفريق دقلو.

في جنوب دارفور وشرق دارفور، حيث تشكّل القبائل العربية الغالبية، انضم مقاتلون قبليون بالفعل إلى قوات الدعم السريع، بحسب ما قال لوكالة «فرانس برس» الكثير من سكان هاتين الولايتين.

ينتمي آدم عيسى بشارة، أحد هؤلاء المتطوعين، إلى قبيلة «الرزيقات»، ويستعد للذهاب إلى الخرطوم، للقتال مع قوات الدعم السريع. وقال للوكالة الفرنسية: «سنذهب لنقاتل مع أبناء أعمامنا.. لن نتركهم لوحدهم».

وقبل الحرب، كان الطرفان يحاولان استمالة أهالي دارفور. وكان جهاز المخابرات التابع للجيش ينشط لجذب أعضاء من دارفور. وجاء الفيديو الأخير لزعماء القبائل «من أجل قطع الطريق على الجيش، وإعلان الولاء بشكل واضح»، وفق مهدي.

ومن شأن انضمام هؤلاء المتطوعين تدعيم قوات الدعم السريع التي لا تعلن خسائر، ولكنها تتعرض لقصف جوي متواصل من قِبل الجيش. ومساء الإثنين، أفاد سكان بقيام مقاتلين قبليين مدعومين من قوات الدعم السريع بهجوم جديد على بلدة في غرب دارفور.