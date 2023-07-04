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إسقاط طائرة للجيش خلال مواجهات في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 03:48 مساء
إسقاط طائرة للجيش خلال مواجهات في الخرطوم
سودانيون فارون من أعمال العنف يصلون إلى القضارف عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه في شرق السودان، 3 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أسقطت طائرة حربية، اليوم الثلاثاء، في الخرطوم حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 أبريل.

وقال شاهد في شمال الخرطوم «رأينا طيارين يهبطون بالمظللات فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد مصدر في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو لـ«فرانس برس»، إسقاط طائرة للجيش.

وقالت هذه القوات في بيان، إنها «أوقفت الطيار بعد هبوطه» واتهمت الجيش الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان بارتكاب «مجازر بشعة» في الخرطوم.

«مواجهات عنيفة باستخدام كل أنواع الأسلحة»
وقال أحد سكان أم درمان (شمال الخرطوم) الثلاثاء إن «مواجهات عنيفة وقعت واستخدمت فيها كل أنواع الأسلحة».

وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا «طائرات تغير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون»، الذي شنت قوات الدعم السريع هجوما عليه هذا الاسبوع.

وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية.

- تواصل الاشتباكات العنيفة في مدن العاصمة السودانية

وقال شاهد إن الجيش «أطلق مقذوفات وقذائف المدفعية» على قواعد لقوات الدعم السريع في وسط وشمال العاصمة.

وأضاف آخر أن منازل دمرت ونقل مدنيون إلى واحد من المستشفيات القليلة التي ما زالت تعمل في الخرطوم.

وبسبب المعارك، يعاني السودانيون منذ ما يزيد على شهرين ونصف من نقص في الغذاء والدواء ومن انقطاعات طويلة للمياه والكهرباء.

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