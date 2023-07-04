تواصل الاشتباكات العنيفة في مدن العاصمة السودانية

القاهرة - بوابة الوسط

تجددت الاشتباكات العنيفة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، في مدن الخرطوم الثلاث أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري.

وشهدت مناطق جنوب الخرطوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة مع تحليق مكثف للطيران وسماع أصوات المضادات الأرضية.

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وأفاد مراسل «الشرق» بسماع انفجارات قوية تجاه معسكر قوات «الاحتياط المركزي» والمنطقة الصناعية والسوق الشعبي بأم درمان وشمال وغرب الحاج يوسف بضاحية شرق النيل التابعة لمحلية الخرطوم بحري.

اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة

كما تجددت الاشتباكات العنيفة، في أم درمان بالقرب من «شارع الامتداد وشارع النص» في أحياء الثورات.

ودعت لجان المقاومة بمحلية كرري المواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن النوافذ ومناطق الاشتباك.

وأفاد شهود عيان بأن مناطق أم بدة شمال وأحياء أم درمان القديمة «المسالمة وحي العمدة ومحيط الإذاعة والتلفزيون»، تشهد اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة وتحليق للطيران، وأن الطيران مازال يحلق في سماء المنطقة.