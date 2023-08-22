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منظمة غير حكومية: 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ بدء الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 12:13 مساء
منظمة غير حكومية: 500 طفل ماتوا جوعا في السودان منذ بدء الحرب
سودانيات ينتظرن في مستشفى في بورتسودان، 13 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أفادت منظمة «سيف ذا تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) غير الحكومية اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 498 طفلا «وربما مئات آخرين» ماتوا جوعا في السودان خلال أربعة أشهر من الحرب.

وحذر مدير المنظمة في السودان عارف نور في بيان من أنه في بلد كان يعاني ثلث سكانه قبل الحرب من الجوع، «يموت الأطفال من الجوع في حين كان من الممكن تجنب ذلك تماما»، حسب وكالة «فرانس برس». وأضاف أن «ما لا يقل عن 498 طفلا في السودان وربما مئات آخرين ماتوا جوعا» منذ بدء الحرب في 15 أبريل. لم نتخيل قط رؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يموتون جوعا، لكن هذا هو الواقع الجديد في السودان».

وهناك كذلك خشية من أن يزداد الوضع سوءا بعد أن اضطُرت المنظمة غير القادرة على استئناف نشاطها وسط المعارك، إلى التوقف عن علاج «31 ألف طفل يعانون من سوء التغذية». وفي مايو، تعرض المصنع الذي كان ينتج 60% من العلاجات الغذائية للأطفال للدمار. وتسببت الحرب التي يخشى خبراء أن تستمر سنوات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مقتل حوالي خمسة آلاف شخص منذ 15 أبريل، وفقا لتقرير صادر عن منظمة «بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه» (أكليد) غير الحكومية.

الحرب في السودان أجبرت 4 ملايين شخص على الفرار
كما أجبرت الحرب أكثر من أربعة ملايين شخص على الفرار. وفي مواجهة هذا الوضع الرهيب، تخلف المجتمع الدولي عن تمويل المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين والجرحى وغيرهم من ضحايا العنف الجنسي، في حين تشعر هيئات العدالة الدولية بالقلق إزاء «جرائم الحرب» المرتكبة في السودان.

ويكرر العاملون في المجال الإنساني الذين منعتهم السلطات من الدخول إلى البلاد أو التنقل فيها أو تعرضوا لهجمات، أنهم لم يتلقوا سوى 27% من احتياجاتهم التمويلية.

ميدانيا، تواصلت أعمال العنف الثلاثاء، خاصة في الخرطوم ودارفور في غرب البلاد، وهي منطقة مترامية الأرجاء يعيش فيها ربع سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة. وتتركز المعارك في الإقليم في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث خلفت منذ 11 أغسطس «60 قتيلا و250 جريحا و50 ألف نازح»، بحسب الأمم المتحدة.

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وأفاد الجيش بمقتل قائد قواته في نيالا الإثنين. وبينما يمنع القتال وصول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، قال المستشفى التركي، وهو المستشفى الوحيد الذي ما زال يعمل في نيالا، إنه يتلقى أعدادا كبيرة من الجرحى تفوق طاقته.

وفي الآونة الأخيرة، وصلت الحرب أيضا إلى الفاشر، عاصمة شمال دارفور، بعد أن أحرقت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ما لا يقل عن 27 بلدة في دارفور، وفقا لمختبر الأبحاث الإنسانية التابع لجامعة ييل الأميركية. وأكد ناثانيال ريموند، مدير هذا المختبر الذي يتعاون مع مرصد النزاع، أن «لا أحد يقف في وجه قوات الردع السريع، فهم يتحركون بحرية بينما الجيش متحصن في قواعده».

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