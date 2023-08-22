شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى في محطة سرت بإنتاج 300 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة وتشغيل الغلاية الخاصة بالوحدة الأولى بمحطة سرت البخارية، ودخولها على الشبكة بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 ميغاوات.

ونفذ أعمال الصيانة فنيو ومهندسو شركة الإنشاءات الكهربائية، وما زالت الجهود متواصلة لتجديد وضعية وحدات الإنتاج وتوسعة شبكة النقل وتطويرها بما يتناسب مع تطلعاتها المستقبلية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- صور.. إصلاحات طارئة لشبكات «الكهرباء» في غريان

- شركة الكهرباء: صيانة خط غرب طرابلس- وسط جنزور

وتأتي تلك الأعمال في إطار جهود رفع كفاءة الإنتاج وتحسين أداء الشبكة الكهربائية من خلال استكمال المشروعات القائمة والمستهدفة، بما فيها أعمال الصيانة لوحدات الإنتاج على مستوى البلاد والتي ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

محطة كهرباء سرت، 22 أغسطس 2023، (شركة الكهرباء)

الوحدة البخارية الأولى في محطة كهرباء سرت، 22 أغسطس 2023، (شركة الكهرباء)