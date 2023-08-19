شركة الكهرباء: صيانة خط غرب طرابلس- وسط جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة العامة للكهرباء صيانة وتأهيل خط غرب طرابلس - وسط جنزور رقم «1» جهد 220 كيلو فولت، حسبما جاء في بيان للشركة، الجمعة.

وجرى الانتهاء من تركيب الوصلة الأولى على مسار الخط على الوجه «T» والعمل جار على تركيب الوصلة الثانية على المسار ذاته الذي سيساهم في عملية تصريف نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من صيانة الكابل.

وأشارت إلى إجراء أعمال صيانة في مدينة مسلاتة لأعمدة الإنارة والكوابل المغذية لها وتركيب مصابيح في الشوارع الرئيسية.

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حملة صيانة ميدانية في مسلاتة

وقالت الشركة في بيان، اليوم السبت، إن حملتها الميدانية لصيانة وتجديد شبكة الإنارة على مستوى البلاد مستمرة.

وأشارت إلى أن فرقة صيانة إدارة التركيبات العامة طرابلس هي من تولت إجراء أعمــــال الصيانة بهدف تطوير البنية التحتية بالمدينة والحفاظ على السلامة العامة، مضيفة: «ستتواصل حملة الإنارة التي تنفذها الشركة لتشمل كل المدن والمناطق الليبية».

جانب من صيانة وتأهيل خط غرب طرابلس - وسط جنزور (الشركة العامة للكهرباء)