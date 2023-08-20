صور.. إصلاحات طارئة لشبكات «الكهرباء» في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بدء إصلاحات طارئة بشبكات الجهد الكهربائي المتوسط، في منطقة غريان في إطار تعزيز التغذية الكهربائية في المنطقة التابعة لجبل نفوسة شمال غرب البلاد.

وقالت الشركة في بيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها بدأت أعمال صيانة طارئة لشبكات الجهد المتوسط، في منطقة غريان في الجبل الغربي، موضحة أن أعمال الصيانة أجريت على محولي القدرة وكامل معدات محطة الشويرف جهد 11/66.

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وتأتي الإصلاحات الطارئة في إطار استمرارية التغذية الكهربائية لمدينة غريان بمدينة الجبل الغربي، بحسب البيان.

أزمة كهرباء في ليبيا

وعلى مدار 12 سنة الأخيرة حوّل العجز الكبير في الكهرباء في ليبيا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، الصيف إلى جحيم، ومع انتهاج الشركة العامة للكهرباء سياسة «طرح الأحمال»، يجرى فصل التيار بين مناطق البلاد، بقصد المحافظة على استقرار الشبكة، فيما كانت للأزمة انعكاسات أخرى على جوانب الحياة اليومية، مثلما كشف استطلاع لمنظمتي «العمل ضد الجوع» الفرنسية غير الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» العام الماضي أن ما يقرب من نصف السكان الليبيين (40%) يعتقدون أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي هو الدافع الرئيسي لعدم الحصول على المياه.

إصلاحات طارئة بشبكات الجهد الكهربائي المتوسط ، في منطقة غريان 20 أإسطس2023 (الشركة العامة للكهرباء)

إصلاحات طارئة بشبكات الجهد الكهربائي المتوسط ، في منطقة غريان 20 أإسطس2023 (الشركة العامة للكهرباء)

إصلاحات طارئة بشبكات الجهد الكهربائي المتوسط ، في منطقة غريان 20 أإسطس2023 (الشركة العامة للكهرباء)