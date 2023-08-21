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«التعليم» تعتمد نتيجة شهادة الثانوية للمدارس الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 01:07 مساء
«التعليم» تعتمد نتيجة شهادة الثانوية للمدارس الأجنبية
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف يعتمد نتيجة الثانوية العامة للمدارس الأجنبية، 21 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى المقريف، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات يونيو لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لمدارس التعليم الأجنبي في ليبيا.

وهنأ الوزير الطلاب الناجحين في المدارس الأجنبية التي تقدم لها 438 طالبا وطالبة يدرسون في 18 مدرسة، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم الدراسي، حسب بيان صادر عن الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

فيما طالب مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد الطلاب الذين اعتمدت نتائجهم بمراجعة مدارسهم أو إدارة التعليم الأجنبي بالمركز الوطني للامتحانات.

كما أعرب المقريف عن أمله بالتوفيق والنجاح في امتحانات الدور الثاني المقرر لها أكتوبر المقبل لمن لم يحالفهم التوفيق في امتحانات يونيو، والتركيز بشكل أكبر في المواد الدراسية التي رسبوا فيها.

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موعد امتحانات الدور الثاني
وفي سياق متصل، ستعلن الوزارة نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) يوم الخميس المقبل، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقدت الشهر الماضي امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي لـ86 ألفا و607 تلاميذ في مختلف أنحاء البلاد منهم 47 تلميذا في التعليم الديني و24 من الصم وضعاف السمع

نتيجة الثانوية العامة للمدارس الأجنبية، 21 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
نتيجة الثانوية العامة للمدارس الأجنبية، 21 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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