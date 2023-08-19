فريق طبي إسباني يباشر علاج مصابي الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

باشر الفريق الطبي الإسباني فور وصوله طرابلس، اليوم السبت، علاج جرحى الاشتباكات الأخيرة في العاصمة، بحسب بيان نشرته صفحة مركز طب الطوارئ والدعم على «فيسبوك».

وأضاف المركز أن الفريق الطبي باشر جولته التفقدية في المصحة للجرحى والمصابين، وبدأ إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، ضمن تخصصات: الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة التجميل والترميم.

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وفي الأثناء أعلن المركز أيضًا عن وصول فريق آخر مصري يتكون من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام، وجراحة إصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري.

وأفادت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، بوقوع 50 قتيلًا و146 جريحًا من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.

الفريق الطبي الإسباني يباشر عمله في طرابلس، السبت 19 أغسطس 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

الفريق الطبي الإسباني يباشر عمله في طرابلس، السبت 19 أغسطس 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

الفريق الطبي الإسباني يباشر عمله في طرابلس، السبت 19 أغسطس 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)

الفريق الطبي الإسباني يباشر عمله في طرابلس، السبت 19 أغسطس 2023 (مركز طب الطوارئ والدعم)