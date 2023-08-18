انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع جمعية الهلال الأحمر في صبراتة، اليوم الجمعة، انتشال جثة قبالة شاطئ المدينة وذلك بالتعاون مع مركز الشرطة.

ولم يوضح الهلال الأحمر هوية الجثة المنتشلة، واكتفى بالإشارة في بيان مقتضب عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إلى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

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وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر عبر «فيسبوك» متطوعيه خلال انتشالهم الجثة قبالة شاطئ صبراتة ومن ثم نقلها إلى مستشفى المدينة ترافقهم سيارات الشرطة.

انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة، 18 أغسطس 2023. (فرع الهلال الأحمر صبراتة)

انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة، 18 أغسطس 2023. (فرع الهلال الأحمر صبراتة)

انتشال جثة قبالة شاطئ صبراتة، 18 أغسطس 2023. (فرع الهلال الأحمر صبراتة)