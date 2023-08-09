الداخلية: انتشال 27 جثة لمهاجرين على الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة الحدودية مع التونس خلال المدة السابقة.

وباشر فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة لجنائية بجهاز المباحث الجنائية مهمة عمل في ذلك الإطار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

تكثيف الدوريات الأمنية على الحدود

وبالتزامن مع نشاط فريق مسرح الجريمة، كثفت إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع تونس؛ بهدف تمشيط المنطقة لمنع تدفق المهاجرين.

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وتمر لدوريات بالنقاط الأمنية التابعة للقاطع «ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة وأبوالشرف» وصولا إلى نقطة البشرية، وفق بيان للداخلية.

مهاجرون عثر عليهم في المنطقة الحدودية مع تونس، 8 أغسطس 2023، (الداخلية)

مهاجرون عثر عليهم في المنطقة الحدودية مع تونس، 8 أغسطس 2023، (الداخلية)

تقديم المساعدة لمهاجر في المنطقة الحدودية مع تونس، 8 أغسطس 2023، (الداخلية)