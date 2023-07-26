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العثور على جثث خمسة مهاجرين على الحدود مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 12:00 صباحا
العثور على جثث خمسة مهاجرين على الحدود مع تونس
مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء في بلدة العسة الليبية الحدودية مع تونس في 16 يوليو 2023 قالوا إن السلطات التونسية طردتهم إلى مناطق صحراوية نائية وتركتهم في ظروف قاسية بعد صدامات بين مهاجرين وسكان في مدينة صفاقس (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، العثور على جثث خمسة مهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، قضوا في الصحراء في منطقة على الحدود مع تونس.

وقالت الوزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: «عند قيام الدوريات الأمنية بعملية تمشيط القاطع الأمني الحدودي وبالقرب من نقطة التماس مع دولة تونس، جرى العثور على جثث خمسة مهاجرين غير نظاميين من جنسيات إفريقية».

وقال مصدر في حرس الحدود طلب عدم ذكر اسمه لـ«فرانس برس»: «سلمت الجثث إلى السلطات».

إنقاذ 360 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء
والأسبوع الماضي، أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بأن السلطات الليبية أنقذت نحو 360 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء، بعدما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها.

وشاهد صحافيون في وكالة «فرانس برس» مطلع الأسبوع الماضي، عناصر من حرس الحدود الليبيين وهم ينقذون عشرات المهاجرين بعدما عثروا عليهم في الصحراء قرب الحدود مع تونس بدون ماء وطعام ومأوى.

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وعثر حرس الحدود الليبيون الأحد على مهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وحوالى 15 كيلومترا من الحدود التونسية.

وصوّر صحافيو «فرانس برس» مجموعات من الشبان وبعض النساء، منهكين وعطشى، جالسين أو مستلقين على الرمال، يحاولون الاحتماء تحت شجيرات قليلة وسط درجات حرارة شديدة.

ونقلت السلطات التونسية مئات المهاجرين خصوصا من مدينة صفاقس الساحلية (شرق) بعد أن شهدت توترات وصدامات بين سكان ومهاجرين بلغت ذروتها بمقتل مواطن تونسي في 3 يوليو.

وقالت منظمات غير حكومية إن الشرطة التونسية «طردت» مئات منهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر.

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