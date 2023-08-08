تكثيف الدوريات على الحدود مع تونس لمنع تدفق المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

كثفت إدارة القاطع الأمني الحدودي العسة الدوريات الأمنية الصحراوية على طول الشريط الحدودي مع تونس؛ بهدف تمشيط المنطقة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وتمر الدوريات بالنقاط الأمنية التابعة للقاطع «ظهرة الخص والقازولية وطويل الرتبة وأبو الشرف» وصولا إلى نقطة البشرية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

اجتماع لجنة تقييم الحدود بين ليبيا وتونس

واجتمعت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أمس لتقيم الوضع عبر الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، والإجراءات المتخذة لتأمين الشريط الحدودي بين البلدين.

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وناقشت اللجنة الاحتياجات المطلوبة والمستعجلة للأجهزة المعنية للقيام بمهامها؛ عبر تشكيل غرفة أمنية مشتركة من قطاعات الدولة المعنية بتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، للحد من تدفق المهاجرين للأراضي الليبية.

كما بحثت اللجنة سبل التعامل مع المهاجرين وتقديم الدعم الإنساني للعائلات المهاجرة من قبل الهلال الأحمر الليبي والمنظمات الدولية المعنية بالشق الإنساني، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

دوريات أمنية على الحدود مع تونس، 7 أغسطس 2023، (الداخلية)

دوريات أمنية على الحدود مع تونس، 7 أغسطس 2023، (الداخلية)