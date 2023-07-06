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انتشال 5 جثث على شاطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 01:44 مساء
انتشال 5 جثث على شاطئ صبراتة
انتشال جثة على شاطئ صبراتة من قبل جمعية الهلال الأحمر، 6 يوليو 2023، (صفحة الجمعية على فيسبوك)
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انتشل أفراد جمعية الهلال الأحمر الليبى - فرع صبراتة خمس جثث على شاطئ بحر مدينة صبراتة اليوم الخميس.

وتلقى الفرع بلاغا من السلطات المحلية، فتوجه أفراده إلى المكان، وانتشلوا الجثث التي نقلت إلى ثلاجة المستشفى العام بالمدينة، بالتعاون مع مركز الشرطة بها، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

انتشال جثث المهاجرين
في 23 أبريل الماضي، انتشل الهلال الأحمر 17 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة ساحل مدينة صبراتة.

- بالصور: انتشال جثث 17 مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل صبراتة
- منظمة الهجرة: دعم العودة الطوعية لـ11 ألف مهاجر في ليبيا خلال 2022

وخلال العام 2022، سُجل 11 ألفا و412 مهاجرا في عداد المفقودين أو الموتى خلال رحلات انطلقت من ليبيا إلى أوروبا، حسب تقرير لمنظمة الهجرة الدولية صدر أمس الأربعاء.

انتشال جثة على شاطئ صبراتة من قبل جمعية الهلال الأحمر، 6 يوليو 2023، (صفحة الجمعية على فيسبوك)
انتشال جثة على شاطئ صبراتة من قبل جمعية الهلال الأحمر، 6 يوليو 2023، (صفحة الجمعية على فيسبوك)
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