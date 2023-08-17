بدء برنامج «الصحة المدرسية» في منطقة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، برنامج الصحة المدرسية، في منطقة، الزاوية الغرب.

وقالت وزارة الصحة في بيان، عبر «فيسبوك» إن الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية، بمنطقة الزاوية الغرب بدأت في تنفيذ برنامج الصحة المدرسية للطلاب المستجدين بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

وأوضح بيان الوزارة، أن «البرنامج يتضمن إجراء كشوفات طبية للأطفال تتضمن الصحة العامة، وفحص النظر، والأسنان، فضلًا عن قياس الطول والوزن».

بدء برنامج الصحة المدرسية، في منطقة، الزاوية الغرب 17 أغسطس2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة)

ويوما 5 و6 أغسطس الجاري أطلقت الوزارة برنامج الصحة المدرسية في منطقتي حويج، وسيدي السائح.

وتقدم الخدمات الطبية التي يتضمنها برنامج الصحة المدرسية داخل وحدة الرعاية الصحية الأولية بالبلديات، وتكمن أهمية البرنامج في تلقي الطلاب اللقاحات الموصي بها حسب جدول التطعيمات الوطني في رفع المناعة والوقاية من الأمراض المعدية، بحسب بيان الوزارة.

بدء برنامج الصحة المدرسية، في منطقة، الزاوية الغرب 17 أغسطس2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة)

بدء برنامج الصحة المدرسية، في منطقة، الزاوية الغرب 17 أغسطس2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة)

بدء برنامج الصحة المدرسية، في منطقة، الزاوية الغرب 17 أغسطس2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة)

بدء برنامج الصحة المدرسية، في منطقة، الزاوية الغرب 17 أغسطس2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة)