إطلاق حملة طبية للكشف على طلاب المدارس في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت إدارة الخدمات الصحية ومراقبة التربية والتعليم في بني وليد على إطلاق حملة طبية للكشف على طلاب المدارس التابعة للمراقبة، حسب ما أفاد مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية صالح لعطي.

وقال لعطي في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الحملة الطبية ستضم عددًا من الأطباء في تخصصات «الباطنة والأسنان والجلدية» للاطمئنان على صحة الطلبة داخل المؤسسات التعليمية خاصة بعد انتشار الأمراض الموسمية أخيرًا.

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وأشار لعطي إلى أنه تقرر تفعيل أقسام الصحة المدرسية في كافة المؤسسات التعليمية ببلدية بني وليد وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لتمكينها من القيام بعملها على النحو المطلوب.

وشدد لعطي على ضرورة العودة للإجراءات الوقائية مع انتشار فيروس الإنفلونزا، في هذه الأجواء وفي مقدمتها ارتداء الكمامات وإبقاء التلاميذ الذين يعانون من أي نوع من الإنفلونزا في المنزل وعدم إرسالهم إلى المدارس.