استئناف توزيع أدوية الأنسولين لمرضى السكري في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط

شرع مستشفى السكر والغدد الصماء التابع لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، في توزيع أدوية الأنسولين لمرضى السكري في المدينة بعد توقف استمر أكثر من 7 أشهر، بسبب عدم وجود تلك الأدوية بمخازن الإدارة في المدينة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، صالح لعطي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن عملية صرف أدوية الأنسولين جرت عن طريق البطاقة المخصصة للمرضى، وذلك لتنظيم عملية التوزيع وضمان وصول الجرعات إلى مستحقيها.

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وطالبت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد كلًا من وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي التابع للوزارة بزيادة حصة المدينة من أدوية الأنسولين بسبب ارتفاع أعداد المرضى وتواجد عدد من النازحين داخل المدينة.

توزيع أدوية الإنسولين على مرضى السكري في بني وليد. (الإنترنت)

توزيع أدوية الإنسولين على مرضى السكري في بني وليد. (الإنترنت)