«طب الطوارئ» ينفي طلبه إخلاء مناطق في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مركز طب الطوارئ والدعم، مساء اليوم الأربعاء، الخبر الذي نُشر عبر صفحة «بوابة الوسط» على «فيسبوك»، بشأن طلبه من العائلات القاطنة في مناطق صلاح الدين وعين زارة في طرابلس إخلاء مساكنهم.

وأكد المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا الخبر «عارٍ عن الصحة ولم يصدر عنه»، موضحًا أنه «يعمل وفق توجيهات وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، ولم يتلق أي توجيه حول إخلاء تلك المناطق من ساكنيها».

- مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس

وعاد الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد توتر أمني، الإثنين والثلاثاء، أسفر عن وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.

جاء التوتر الأمني في مناطق جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين. لكن أعيان سوق الجمعة أعلنوا، مساء أمس الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة.