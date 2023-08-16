سفير إسبانيا يعلن موعد استئناف العمل بالقسم القنصلي للسفارة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن السفير الإسباني لدى ليبيا، خافيير لاراتشي، موعد استئناف العمل بالقسم القنصلي في سفارة إسبانيا بطرابلس، وتقديم خدمات التأشيرات للمواطنين الليبيين، مؤكدا أنه سيكون «خلال أكتوبر القادم» وفق ما نقلته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء إعلان السفير الإسباني خلال لقائه مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالرحمن خمادة، والذي خصص لبحث استئناف العمل بالقسم القنصلي في السفارة الإسبانية بطرابلس.

إعادة فتح القسم القنصلي في السفارة الإسبانية

كما بحث خمادة مع السفير الإسباني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مقدما التهاني للسفير لمناسبة ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، ومتمنيا أن تنعكس رئاستها بالإيجاب على علاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في ملف الهجرة غير النظامية.

ورحب مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية بقرار إسبانيا إعادة فتح قسمها القنصلي بالعاصمة طرابلس، معتبرا ذلك «خطوة في اتجاه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين».

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وقد افتتح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السفارة الإسبانية بطرابلس في 3 يونيو 2021، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة، وعقب اجتماع رفيع المستوى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.

عودة أكثر من 30 شركة إسبانية للعمل في ليبيا

أعلن سفير إسبانيا لدى ليبيا، في 15 مارس الماضي، عودة أكثر من 30 شركة إسبانية للعمل في ليبيا، وذلك في إطار رغبة الحكومة الإسبانية في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا، لافتا إلى عمل السفارة على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

لقاء مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية مع السفير الإسباني لدى ليبيا، الأربعاء 16 اغسطس 2023. (حكومتنا)