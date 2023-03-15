  • Alwasat News
Atwasat

السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 03:15 مساء
السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا
لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
alwasat radio

أعلن سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، عودة أكثر من 30 شركة إسبانية للعمل في ليبيا وذلك في إطار رغبة الحكومة الإسبانية في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا، لافتًا إلى عمل السفارة على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء لاراشي مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، بمقر الوزارة بحضور مستشارة الوزير، شذر الصيد، وسفير ليبيا لدى إسبانيا، وليد بوعبدالله، ورئيس قسم التعاوني الدولي، فرج إلبي، والملحق التجاري الليبي لدى إسبانيا، عبدالرحمن البكشي، وفق بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

بدوره، حض الحويج على ضرورة عودة الشركات الإسبانية للعمل بليبيا والاستفادة من فرص الاستثمار وخلق شراكات مع القطاع الخاص الليبي، مؤكدًا ضرورة تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجانب الإسباني وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الدولية.

ودعا الحويج إلى تعزيز التعاون مع إسبانيا في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الإسبانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أهمية دور الملحق التجاري في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق المباشر مع سفارة ليبيا لدى إسبانيا. ووجه الوزير كذلك دعوة رسمية لنظيره الإسباني لزيارة ليبيا.

لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. الأربعاء

استديو تحليل موسع عبر «WTV» في نصف نهائي الكأس بين المدينة والأهلي طرابلس.. ...
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن

ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال يدفع بريطانيات لترك وظائفهن
«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز

«أكلات ماجدة» (21): وصفة خاصة لمرضى السكري.. كاب كايك التمر والموز
كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا

كاريكاتير حليم - القطع الجائر للأشجار وتهديد البيئة في ليبيا
تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046

تضاؤل خطر اصطدام كويكب بالأرض العام 2046
«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)

«دار الفنون» تستضيف المشاي على «ضفاف اللون» (صور)
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها

الجيش الروسي يعترف باعتراض «مسيَّرة أميركية» فوق البحر الأسود وينفي إسقاطها
الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية

الحضور الجماهيري في المباريات على مائدة الداخلية الليبية
«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026

«فيفا» يعتمد نظام المجموعات الجديد لمونديال 2026
أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية

أسرة الكاتب عبدالرازق المنصوري تهدي مكتبته للأكاديمية الليبية
استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا

استوديو الـ«VAR» يناقش الحالات التحكيمية في نصف نهائي كأس ليبيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الأندية الرياضية إلى أين؟
حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من الفلسطينيين

حماس: أي انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ستواجه بـ«رد فعل» من...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
خلال لقائه حفتر.. مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده مبادرة باتيلي
خلال لقائه حفتر.. مبعوث الرئيس الفرنسي يؤكد دعم بلاده مبادرة ...
مواطنون في الجفرة يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل رمضان
مواطنون في الجفرة يشتكون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل رمضان
باحث بمركز الأهرام: مبادرة باتيلي قد تدفع الفرقاء الليبيين إلى تسريع طي صفحة الخلافات
باحث بمركز الأهرام: مبادرة باتيلي قد تدفع الفرقاء الليبيين إلى ...
السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا
السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
أعضاء مجلس الأمن يواصلون التفاوض على مسودة بيان رئاسي حول ليبيا الجمعة
أعضاء مجلس الأمن يواصلون التفاوض على مسودة بيان رئاسي حول ......
المنفي: «الرئاسي» يولي مسألة حقوق الإنسان أهمية قصوى
المنفي: «الرئاسي» يولي مسألة حقوق الإنسان أهمية قصوى...
عون منتقدا مشروع «نوبك»: «أوبك» حافظت على توازن واستقرار السوق النفطية عالميا
عون منتقدا مشروع «نوبك»: «أوبك» حافظت على توازن واستقرار ......
السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا
السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا...
باحث بمركز الأهرام: مبادرة باتيلي قد تدفع الفرقاء الليبيين إلى تسريع طي صفحة الخلافات
باحث بمركز الأهرام: مبادرة باتيلي قد تدفع الفرقاء الليبيين ......
المزيد