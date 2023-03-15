السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي، عودة أكثر من 30 شركة إسبانية للعمل في ليبيا وذلك في إطار رغبة الحكومة الإسبانية في بناء علاقات اقتصادية وتجارية مع ليبيا، لافتًا إلى عمل السفارة على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء لاراشي مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، بمقر الوزارة بحضور مستشارة الوزير، شذر الصيد، وسفير ليبيا لدى إسبانيا، وليد بوعبدالله، ورئيس قسم التعاوني الدولي، فرج إلبي، والملحق التجاري الليبي لدى إسبانيا، عبدالرحمن البكشي، وفق بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

بدوره، حض الحويج على ضرورة عودة الشركات الإسبانية للعمل بليبيا والاستفادة من فرص الاستثمار وخلق شراكات مع القطاع الخاص الليبي، مؤكدًا ضرورة تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجانب الإسباني وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الدولية.

ودعا الحويج إلى تعزيز التعاون مع إسبانيا في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الإسبانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وأشار إلى أهمية دور الملحق التجاري في تذليل الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق المباشر مع سفارة ليبيا لدى إسبانيا. ووجه الوزير كذلك دعوة رسمية لنظيره الإسباني لزيارة ليبيا.

لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)

لقاء الحويج مع السفير الإسباني، 15 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد)