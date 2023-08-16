إشهار مجلس حكماء وأعيان بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أقيم في بني وليد، مساء أمس الثلاثاء، حفل إشهار مجلس حكماء وأعيان المدينة، وسط حضور كبير من الأعيان والوجهاء وبعض الشخصيات الاجتماعية والعلمية والدينية في المدينة.

وأكد رئيس مجلس حكماء وأعيان بني وليد، جبريل سالم لابه، خلال كلمته في حفل الإشهار، حرص المجلس التام على المصلحة العامة بالتواصل مع كل الجهات العامة من أجل إعمار المدينة وسعادة أبنائها ورقي شبابها، مشيرا إلى أن الأعضاء الحاليين بالمجلس الجديد 40 عضوا.

وبينما توقع لابه في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن يصل عدد الأعضاء إلى 60 عضوا خلال الفترة المقبلة، شدد أعضاء مجلس الأعيان والحكماء على المحافظة على استقرار البلاد، والعبور بها إلى بر الأمان، ولا سيما عبر مشروع المصالحة الوطنية، ومتابعة الجهات التنفيذية من أجل تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

حفل إشهار مجلس حكماء وأعيان بني وليد، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (الإنترنت)

حفل إشهار مجلس حكماء وأعيان بني وليد، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (الإنترنت)

حفل إشهار مجلس حكماء وأعيان بني وليد، الثلاثاء 15 أغسطس 2023. (الإنترنت)