تكالة يتلقى رسالتي تهنئة من مجلسي الشورى المغاربي والقطري

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة من الأمانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي بمناسبة توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة، متمنين له ولأعضاء المجلس والفريق العامل معه التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة، والتعاون البنّاء مع مؤسسات الدولة كافة، آملين إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رسالة تهنئة من رئيس مجلس الشورى القطري

كما تلقى تكالة رسالة تهنئة أخرى من رئيس مجلس الشورى القطري حسن الغانم؛ حيث عبّر رئيس مجلس الشورى عن رغبته في تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين وبصفة خاصة التعاون البرلماني، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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وعقب انتخابه رئيسًا للمجلس، يوم الأحد الماضي، عقد تكالة لقاءات عدة مع الأطراف الفاعلة في ليبيا محليًّا، إضافة إلى استقباله أطرافًا دولية. وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، خلال لقاء مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، يوم الإثنين، على أن تحقيق الاستقرار وعقد الاستحقاق الانتخابي للبلاد هو هدف المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية.