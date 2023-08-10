تكالة يبحث مع باتيلي مخرجات «6+6» ومشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي تطورات العملية السياسية في ليبيا ونتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6».

جاء ذلك في لقاء اليوم الخميس في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول مسعود اعبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

الاجتماع تناول مشروع المصالحة

وهنأ المبعوث الأممي أعضاء مكتب الرئاسة لمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، مبديا أمله في التعاون للمضي قدما بالبلاد والوصول بها للسلام والاستقرار.

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وتناول الاجتماع سبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا ومشروع المصالحة الوطنية للخروج من الأزمة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

اجتماع تكالة ونائبيه مع باتيلي في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي للمجلس)

اجتماع تكالة ونائبيه مع باتيلي في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي للمجلس)

اجتماع تكالة ونائبيه مع باتيلي في مقر مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي للمجلس)