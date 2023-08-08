شاهد في «وسط الخبر»: تداعيات ما بعد المشري.. ولماذا تجاهل باتيلي فوز تكالة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، مجمل التطورات السياسية في الملف الليبي خلال الأيام الماضية، والتي تشير إلى أن ثمة تغيرات حيال مستقبل الوضع السياسي، على وقع انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة واستقالة وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب حافظ قدور، وتمكن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من عقد اجتماع في مدينة غدامس.

وعلى الرغم من أن رحيل المشري عن رئاسة مجلس الدولة يبقى العنوان الأبرز في الأحداث، لكن اللافت أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تجاهل فوز محمد تكالة بالمنصب، ما يثير تساؤلات حيال هذا الموقف، وإمكانية أن يتخلي المشير خليفة حفتر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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هل بات الدبيبة الرقم الأصعب، وهل يتخلى المشير حفتر عن عقيلة صالح، ولماذا تجاهل باتيلي فوز تكالة؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحها البرنامج على كل من: القانوني والمحلل السياسي رمضان التويجر، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، والمحلل السياسي محمد امطيريد.

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