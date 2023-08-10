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خلال لقائه ممثلي مجلس الدولة في اللجنة.. تكالة يؤكد دعمه «المالية العليا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 أغسطس 2023, 11:38 صباحا
خلال لقائه ممثلي مجلس الدولة في اللجنة.. تكالة يؤكد دعمه «المالية العليا»
تكالة خلال لقائه ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة اليوم الخميس ممثلي المجلس في اللجنة المالية العليا، رفقة النائب الأول مسعود اعبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي والمقرر بلقاسم دبرز.

وتناول الاجتماع في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مجريات سير عمل اللجنة وما أنجزته من مهام خلال مسيرة عملها طيلة المدة الماضية، حيث أكد الحضور «دعمهم اللامحدود» للجنة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي يوليو الماضي، شكل المنفي اللجنة التي تضم 17 عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب ومجلس الدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

اختصاصات اللجنة العليا للترتيبات المالية
وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في «إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها. ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص لغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية».

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وربط متتبعون للشأن الليبي بين تشكيل اللجنة العليا ومطالب أطراف دولية فاعلة في الملف الليبي منها الولايات المتحدة، إذ أشاد مبعوثها الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بقرار تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية على الإيرادات العمومية في ليبيا.

تكالة خلال لقائه ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
تكالة خلال لقائه ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
جانب من اجتماع تكالة مع ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
جانب من اجتماع تكالة مع ممثلي مجلس الدولة في اللجنة المالية العليا، 10 أغسطس 2023، (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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