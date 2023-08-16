مطار مصراتة يستقبل أول رحلة لـ«مصر للطيران» بعد توقف 8 سنوات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مطار مصراتة الدولي تدشين أولى رحلات مصر للطيران، اليوم الأربعاء، بعد توقف دام لأكثر من ثماني سنوات.

وستباشر الخطوط المصرية رحلاتها بشكل طبيعي بداية من شهر سبتمبر المقبل، وفق بيان المطار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

-وصول أولى رحلات «مصر للطيران» مطار معيتيقة بعد توقف 7 سنوات

-عودة حركة الطيران في مطار معيتيقة

ونشر مطار مصراتة صورًا توثق لحظة وصول طائرة مصر للطيران، التي حطت في أحد مدرجاته صباح اليوم.

رحلات الشركة المصرية إلى مطار معيتيقة

وفي 11 أغسطس العام 2022، حطت أولى طائرات الخطوط المصرية مصر للطيران في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا حينها صورًا توثق لحظة وصول الطائرة، فيما أعلنت الشركة المصرية خلال الشهر نفسه بدء تسيير سلسلة رحلات خاصة بين مطاري معيتيقة وشرم الشيخ الدوليين لنقل عدد من مجموعات السياح الليبيين.

وصول أولى طائرات مصر للطيران إلى مطار مصراتة، 16 أغسطس 2023 (مطار مصراتة الدولي على فيسبوك)