عودة حركة الطيران في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

عادت حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء، بعدما تأثرت خلال اليومين الماضيين نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة.

وأعلنت الخطوط الجوية الليبية استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى المطار، بعدما غيرت مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي أمس الثلاثاء.

ونشرت الخطوط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موعد الرحلات المستأنفة، «إذ تُقلع الرحلة (LN192) معيتيقة - إسطنبول في تمام الواحدة ظهرا، ورحلة العودة للجهة نفسها برقم (LN193) في تمام السادسة مساء بتوقيت تركيا، والرحلة رقم (LN210) معيتيقة - الإسكندرية في تمام الرابعة بالتوقيت المحلي، على أن تقلع رحلة العودة للمسار نفسه برقم (LN211) في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة».

عودة رحلات شركات الطيران

كما عادت طائرات شركة البراق من مطار معيتيقة، إذ نشرت الشركة جدولا برحلات اليوم وعددها أربعة، من وإلى بنغازي.

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- الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها في مطار معيتيقة

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وبالمثل استأنفت شركة الأجنحة الليبية رحلاتها برحلة عودة من إسطنبول ستنطلق في الثالثة والربع عصرا بالتوقيت المحلي هناك، لتصل معيتيقة في السادسة إلا ربع مساء، وفق بيان الشركة.

وستصل جميع رحلات العودة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية مطار معيتيقة اليوم بصورة طبيعية، فيما تستأنف رحلات الذهاب بدءا من الخميس حسب المواعيد المحددة مسبقا.