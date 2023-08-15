«فرانس برس» عن مصدر طبي: قتيلان و30 جريحا في «اشتباكات» العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر طبي -لم تسمه- القول إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 30 جريحا جراء «الاشتباكات» التي شهدتها العاصمة طرابلس أمس الإثنين، وانحسرت اليوم الثلاثاء في عدد من أحياء جنوبها الشرقي، وتحديدا الفرناج وعين زارة.

جاءت هذه التطورات على خلفية احتجاز آمر اللواء «444 قتال»، محمود حمزة، من قِبل قوة الردع في مطار معيتيقة مساء أمس الإثنين. وقال المصدر إلى «فرانس برس» إن إصابات الجرحى «متفاوتة» في الخطورة، ونقلوا إلى عدد من المراكز والمصحات في طرابلس، دون أن يحدد إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.