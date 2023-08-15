«النهر الصناعي» يكرم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا - بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كرم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العاملين والجهات المشاركة في إصلاح خط مياه أجدابيا - بنغازي.

يأتي ذلك لمناسبة الانتهاء من أعمال الإصلاحات كافة ووصول المياه إلى كل المدن والقرى الواقعة على الخط الناقل أجدابيا - بنغازي، التي أسهمت في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، حسب بيان الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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حضر الفعالية رئيس اللجنة الإدارية بالجهاز المهندس أحمد علي الديب، ومهندسون قدموا شهادات شكر وتقدير لكل الجهات المساهمة، وفقًا للبيان المنشور.

عودة المياه لبنغازي

وأمس الإثنين، أعلنت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي فتح صمامات غرف تغذية المدينة بالمياه وعودتها إلى المدينة من جديد بعد انقطاع دام نحو 25 يوما.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، حدوث «إخفاق» بأحد الأنابيب عند المحطة «40» بين أجدابيا والزويتينة» عند الساعة الثانية فجرا.

هدر 500 ألف متر مكعب مياه

وتسبب تسرب للمياه في المحطة «41» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، على ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي.

وقال الساعدي في تسجيل صوتي بثته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، إنه لم يجر حصر أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب، وأرجع الجهاز هذا الإخفاق إلى «الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء».

تكريم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا- بنغازي، 14 أغسطس 2023 (النهر الصناعي على فيسبوك)

تكريم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا- بنغازي، 14 أغسطس 2023 (النهر الصناعي على فيسبوك)

تكريم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا- بنغازي، 14 أغسطس 2023 (النهر الصناعي على فيسبوك)

تكريم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا- بنغازي، 14 أغسطس 2023 (النهر الصناعي على فيسبوك)

تكريم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا- بنغازي، 14 أغسطس 2023 (النهر الصناعي على فيسبوك)

تكريم المشاركين في إصلاح خط مياه أجدابيا- بنغازي، 14 أغسطس 2023 (النهر الصناعي على فيسبوك)