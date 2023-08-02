  • Alwasat News
Atwasat

«النهر الصناعي»: الخميس الانتهاء من أعمال اللحام في خط أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 09:06 صباحا
«النهر الصناعي»: الخميس الانتهاء من أعمال اللحام في خط أجدابيا
أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
alwasat radio

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الانتهاء من أعمال اللحام في خط المياه المتضرر في أجدابيا مع نهاية الخميس المقبل.

ونفذت فرق الصيانة بالجهاز أعمال اللحام لوصلة الغلق بالخط من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أحد الأنابيب القصيرة، وبدأت أعمال الخرسانة بها، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

إصلاحات في أنبوب بالمحطة 42
أشار الجهاز إلى استمرار أعمال الإصلاحات بالأنبوب الواقع في المحطة 42 بواسطة تقنية الشد اللاحق، مرجحا الانتهاء منها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

اكتشاف شروخ في الطبقة الداخلية لأحد أنابيب النهر الصناعي قرب خط أجدابيا المتضرر
النهر الصناعي ينفي وفاة أحد عامليه خلال إصلاحات خط أجدابيا
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
بالصور.. استمرار إصلاحات خط النهر الصناعي المتضرر رغم الحرارة والغبار

وبالتزامن مع تلك الجهود، تستمر أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية على الخط الناقل من أجدابيا إلى بنغازي، وفق الجهاز.

أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام

كاريكاتير حليم - الحرب والسلام
«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة
امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس

امرأة تلد طفلة غير قابلة للحياة بعدما حرمت من الإجهاض في تكساس
ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية

ماني يصل السعودية للانضمام لتدريبات النصر قبل مواجهة الزمالك في البطولة العربية
شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء في توقيت محيِّر

شاهد.. الناقد الرياضي رحومة سوط لـ«في التسعين»: خطاب الأوليمبية لاتحاد الكرة جاء...
مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل

مهرجان لبدة السياحي يطلق نسخته الأولى 7 سبتمبر المقبل
الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال

الاتحاد يلتقي الأهلي بنغازي.. والسويحلي مع الأخضر في سداسي دوري تتويج الآمال
قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»

قانون كويتي جديد يجيز ترشح المسيئين لـ«الذات الأميرية»
الليبي أحمد الكوم يفوز بالقاضية في أفريقية الملاكمة (صور)

الليبي أحمد الكوم يفوز بالقاضية في أفريقية الملاكمة (صور)
9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين

9 قتلى و6 مفقودين جراء أمطار غزيرة في مقاطعة خوباي المجاورة لبكين
كاريكاتير خيري - زيارة المريض

كاريكاتير خيري - زيارة المريض
«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة خلال أغسطس

«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة خلال أغسطس
حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة

حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد

مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع

الحويج يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع
ضبط تاجر مخدرات في سوق الخميس حاول إلقاء قنبلة على الأمن

ضبط تاجر مخدرات في سوق الخميس حاول إلقاء قنبلة على الأمن
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا

بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد توقف 10 سنوات.. استئناف جراحات تنظير الركبة في مستشفى الهضبة
بعد توقف 10 سنوات.. استئناف جراحات تنظير الركبة في مستشفى الهضبة
جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا في أغسطس وسط قلق بشأن قانون الانتخابات
جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا في أغسطس وسط قلق بشأن قانون الانتخابات
انطلاق المؤتمر العلمي الأول للسياسات الأمنية في بنغازي
انطلاق المؤتمر العلمي الأول للسياسات الأمنية في بنغازي
أول اتصال لمسؤول ليبي مع بازوم بعد الانقلاب
أول اتصال لمسؤول ليبي مع بازوم بعد الانقلاب
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 2 أغسطس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 2 أغسطس 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
المزيد
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني...
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. وسرعة الرياح 15 عقدة
«الأرصاد»: البحر خفيف الموج.. وسرعة الرياح 15 عقدة...
حكومة الدبيبة تدعو إلى التداول السلمي للسلطة في النيجر
حكومة الدبيبة تدعو إلى التداول السلمي للسلطة في النيجر...
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 2 أغسطس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 2 أغسطس 2023)...
أول اتصال لمسؤول ليبي مع بازوم بعد الانقلاب
أول اتصال لمسؤول ليبي مع بازوم بعد الانقلاب...
المزيد