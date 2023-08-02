«النهر الصناعي»: الخميس الانتهاء من أعمال اللحام في خط أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الانتهاء من أعمال اللحام في خط المياه المتضرر في أجدابيا مع نهاية الخميس المقبل.

ونفذت فرق الصيانة بالجهاز أعمال اللحام لوصلة الغلق بالخط من الداخل والخارج، بالإضافة إلى أحد الأنابيب القصيرة، وبدأت أعمال الخرسانة بها، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

إصلاحات في أنبوب بالمحطة 42

أشار الجهاز إلى استمرار أعمال الإصلاحات بالأنبوب الواقع في المحطة 42 بواسطة تقنية الشد اللاحق، مرجحا الانتهاء منها خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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وبالتزامن مع تلك الجهود، تستمر أعمال إزالة الوصلات غير الشرعية على الخط الناقل من أجدابيا إلى بنغازي، وفق الجهاز.

أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)

أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)

أعمال الصيانة في خط أجدابيا المتضرر، 1 أغسطس 2023، (جهاز النهر الصناعي)